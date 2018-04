Margaríny snížující hladinu cholesterolu

Peter Jones s kolegy z montrealské univerzity McGill provedli výzkum, který podle nich dokázal, že při dietě s nižším obsahem tuků a při požívání určitého margarínu třikrát denně se u účastníků výzkumu prokazatelně snížila hladina tzv. špatného cholesterolu zvaného LDL, který se usazuje uvnitř cév.Výzkum je popsán v červnovém čísle Amerického časopisu klinické výživy. U mužů, kteří se ho účastnili, byl LDL snížen o 25, u některých dokonce o 37 procent.Jonesova skupina používala při experimentu tzv. tallový olej, což je vedlejší produkt v papírenském průmyslu. Vancouverská firma Forbes Medi-Tech z něj nyní ve spojení se švýcarskou farmaceutickou společností Novartis vyrábí margarín pod názvem Phytrol.Na trhu je se dvěma dalšími tuky, které mají mít rovněž pozitivní vliv na snižování hladiny cholesterolu, finským Benecolem a tukem Take Control, jenž vyrábí firma Unilever Plc. Oba nedávno prošly americkými kritérii pro prodej potravin a léků. Výrobek firmy Unilevel se v USA prodává pod názvem Flora pro activ a v Evropě pod jménem Becel pro activ. Jones říká, že Phytrol se od ostatních dvou trochu liší, ale že účinné jsou všechny.V pokusné skupině bylo 32 mužů, kteří museli přijmout doporučenou dietu. 15 procent denní spotřeby kalorií získávali z proteinů, 50 z uhlohydrátů a 35 z tuků. Polovina z nich dostávala přípravek obchodně nyní označovaný jako Phytrol. Povolen nebyl žádný alkohol ani kofein. Strava obsahovala nižší množství nasycených tuků, než je obsaženo ve stravě běžných Američanů.Za 30 dní byl u té poloviny, která měla "pouze" dietu, snížen cholesterol o 8,9 procenta. U mužů, kteří jedli navíc rostlinný olej, byl cholesterol snížen průměrně o 24 procent.Celková úroveň cholesterolu se u pokusné skupiny nijak nezměnila a nikdo z účastníků netrpěl žádnými vedlejšími potížemi.Benecol, Take Control i Phytrol jsou vyráběny na bázi sterolových esterů, které se vyskytují v rostlinách a poprvé byly získány jako vedlejší výrobek v dřevařském průmyslu."Lidské tělo má potíže s absorbcí tuků, protože je tvořeno především z vody, která se s tukem dobře neslučuje. Máme proto zvláštní molekuly zvané biosoli. Ty v našem žaludku mění tuky na něco podobného, co můžete vidět, když zatřepete lahví se salátovou zálivkou - emulze," říká Jones.Rostlinné sterolové estery s těmito biosolemi reagují. Jones doufá, že účinné margaríny budou moci být používány spolu s farmaky při léčbě vysoké hladiny cholesterolu.