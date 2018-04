Manželka astronauta Feustela: Létá do vesmíru, ale bojí se oceánu

"Díky tomu, že je manžel astronaut, jsme se dostali k cestám po celém světě a k setkání s úžasnými lidmi," vyjmenovala Indira pozitiva v on-line rozhovoru, na který přišla se svým slavným manželem Andrewem a dvěma syny.

Ptali jste se astronauta Feustela a jeho ženy Indira a její manžel Andrew živě z redakce odpovídali v úterý od 13:30. Jejich čas byl omezen, proto jsem jim k zodpovězení nabídli jen ty nejzajímavější z vašich dotazů. Odpovědi najdete ZDE

Přiznala ale také, že odloučení se svým mužem snáší těžce. Když se čtenářka s přezdívkou Labetka zeptala, zda by manžela pustila na Mars, odpověděla: "To je opravdu obtížná otázka, zvlášť proto, že by to znamenalo minimálně tři roky... Nechci o ní vůbec uvažovat. Už tak se trápím nad otázkou, jaké by to bylo, kdyby letěl pryč třeba na půl roku..."

Andrew ovšem své ženě se smíchem oponoval: "Někdy mám pocit, že by mne poslala hned, viď?"

Indira na manžela ještě čtenářům prozradila, že i když létá do vesmíru, nikdy by neskákal bungee jumping a má strach také z oceánu a žraloků. "Ale rád jezdí rychle," dodala

Česky umí už jen pár slov

Její otec je Ind, maminka Indiry ovšem pochází z Moravy, za aktuální slávu Česka mezi hvězdami tak mohou právě její české kořeny. Spolu s manželem a dvěma syny Arim Maximem a Adenen Chanderem nyní žijí v USA.

S Andrewem Feustelem se Indira seznámila na univerzitě. Studoval geologii, ona klinickou logopedii. "To, že si s ním jednou ´prožiju´ let do vesmíru, by mě ani ve snu nenapadlo. Vždyť ani nevypadal jako astronaut. Měl o hodně kilo navíc než teď a na první schůzce mě vyzvedl v legračních barevných šortkách," vzpomíná.

Česky umí už jen pár slov, ale snaží se mluvit. "Když byli kluci malí, říkala jsem jim české básničky a zpívala písničky. Umějí třeba Vařila myšička kašičku nebo tu písničku, kde se zpívá ´brambory pečený byly málo maštěný´. Neznám toho moc, ale co říct umím, to používám. I v Americe volám na své syny: Pojď! nebo Honem! Honem!"

S obavami o manžela, který už podruhé letěl do vesmíru, se snaží vypořádat. "Naučila jsem se žít s obavami. Musím zvládat chod domácnosti a péči o děti, a tak na to moc nemyslím," říká. (Více čtěte zde)