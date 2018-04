Mami, ta taška je těžká

ABY DĚTI NEBOLELA ZÁDA Jak chránit dětská záda radí primářka rehabilitačního oddělení pražské nemocnice v Motole Zorka Demuthová. 1. Naučte dítě, aby se pravidelně hýbalo

Dítě by mělo považovat pohybové aktivity za běžnou součást dne. Čím dříve se to naučí, tím lépe, ideálně už v předškolním věku. 2. Stojí správně? Zkontrolujte postoj dítěte

Víte, jak se projevuje vadné držení těla? Dítě má předsunutou hlavu, spadlá ramena, lopatky daleko od sebe, vyklenutý hrudník. 3. Nenechte dítě celé dny sedět

Dítě by nemělo během dne jen dlouhé hodiny sedět. Zakládá si tak na svalovou nerovnováhu - některé svaly bude mít napjaté, jiné mu ochabnou. Přispívá k ní také nošení tašky přes jedno rameno. 4. Má dítě skoliózu? Chtějte druhé učebnice

Skolióza neboli vychýlení páteře hrozí dětem, které rychle rostou. Dítě by se mělo vyhnout vytrvalostnímu běhu a tvrdým doskokům. Vyžádejte si dvojí učebnice, aby dítě nenosilo těžkou tašku. 5. Kontrolujte sami páteř svého dítěte

Zejména v době, kdy dítě roste, mu alespoň jednou za tři až čtyři měsíce prohlédněte záda sami. Hlídejte, zda se páteř nevychyluje do stran a zda jsou boky ve stejné výši. 6. Správná židle má být polohovací

Špatnému držení těla nahrává i nekvalitní nábytek ve škole nebo v dětském pokoji. Židle je lepší polohovací, také stůl by měl mít polohovací desku, nejlépe šikmou. Na postel patří nedělená matrace odpovídající váze dítěte.