Máme se bát jíst pangase? Německá ARD varuje

Štáb německé veřejnoprávní televize se spolu se zástupkyní mezinárodní ekologické organizace WWF vydal do delty Mekongu ve Vietnamu, odkud pochází 90 procent všech pangasů.

Autorům pořadu s názvem Zdraví a výživa aneb lež o pangasovi se s pomocí nejmenovaného znalce místních poměrů podařilo nahlédnout do zákulisí velkoprůmyslu na zpracování této ryby.

Místo čisté řeky stoka

Ze své průzkumné cesty pak natočil reportáž, v níž štáb informuje o četných nesrovnalostech: počínaje pronikáním chemicky znečištěných odpadních vod do řeky Mekong a masovým nasazováním antibiotik konče.

Tým prý viděl přeplněné chovné boxy, kde se ryby, stěsnané na nejmenším možném prostoru, chovají a vykrmují.

Televize ARD v reportáži uvedla, že pangas musí před usmrcením prodělat pravé martyrium. Přeprava do továrny na zpracování ryb trvá 24 hodin.

V továrnách se prý filety z pangasů často obohacují fosfáty, aby maso dobře drželo vodu a bylo těžší na váze. Fosfát přitom může poškodit lidské zdraví.

Reportáž německé televize viděla Hana Kratochvílová z Prahy a upozornila na ni Státní veterinární správu i redakci iDNES.cz.

Mluvčí veterinární správy Josef Duben uvedl, že čas od času se objeví informace, že to či ono je zdravotně závadné.

"Jednou je to jogurt, jindy kuřecí maso, jindy například zmiňovaný pangas. Všude existují rizika aflatoxinů, výskyt salmonel, ampylobaktera, anebo reziduí různých cizorodých látek," řekl iDNES.cz Duben.

Připomněl, že do Evropské unie se z neunijních zemí mohou dovážet jen potraviny a suroviny živočišného původu, které splňují evropské předpisy, což se týká i dodržení limitů pro různé látky.

Pangas spodnooký (též pangas siamský, sumeček siamský, sumeček žraločí) je sladkovodní ryba žijící v jihovýchodní Asii v řekách Mekong a Menam-Čao-Praja. Dorůstá délky 130 cm a hmotnosti 44 kg.

V České republice, kde se prodává pod obchodním názvem pangasius, je v současnosti nejprodávanější rybou. Češi oceňují nepřítomnost kostí, rybího zápachu a nízkou cenu.

"Ze třetích zemí mohou do EU suroviny a potraviny jen ze závodů schválených pro EU. Týká se to i zmíněného pangase," uvedl Duben. "Musí mít patřičné certifikáty a to se na vstupních místech do EU kontroluje a dělají se i fyzické kontroly."

Kontrola nic nezjistila

Duben připomněl, že veterináři se před časem soustředili na pangase při jedné mimořádné kontrolní akci. Zkoumala se například přítomnost těžkých kovů, chemických látek či léčiv.

"Překročení povolených limitů jsme nezjistili. Samozřejmě i nadále v rámci monitoringu vzorky odebíráme. A do tržní sítě se nic závadného nedostává. Pokud bychom cokoli zjistili, samozřejmě podnikneme příslušné kroky," dodal Duben.

Předloni podrobila pangase testům i MF DNES a rovněž nezjistila žádné hodnoty, které by mohly být rizikové pro lidské zdraví (více o testu čtěte zde).

Jíte pangase?