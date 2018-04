Mám svaly! Ale pod špekem, směje se Tereza z Proměny

ČTĚTE TAKÉ:







Tereza se narodila a vyrůstala v Českých Budějovicích. Hned po vysokoškolských studiích nastoupila v Praze na Ministerstvo životního prostředí.

„Jako malá jsem bývala opravdu hubená, vlastně úplně nejhubenější,“ říká. Pak přišel studentský život a s ním rohlíky, bramborový salát a nadváha.

Přestože Tereza za poslední rok shodila 10 kilo, váží pořád ještě 81 a půl. Měří 175 centimetrů a míry má 107-87-107. „Takže ještě deset kilo dolů,“ rozhodla se.

Za její postavu prý kromě studentské stravy může i maminka. „Chutná mi všechno, co uvaří. Takže takhle vlastně vypadám i kvůli ní,“ tvrdí.

Tereza pochází z dost početné rodiny. „Mám tři bratry a sestru, maminku, dva tatínky, jednu nevlastní maminku, tři psy a samozřejmě jednoho nejbáječnějšího přítele,“ vypočítává.

Do Proměny se přihlásila, protože je to pro ni nová motivace a taky zábava. „Přesto nemůžu věřit, že jsem se dostala tak daleko. Že jsem do toho vůbec šla! Za chvíli zrudnu a pak omdlím,“ vtipkovala při pohledu na kameru.

Jenže za chvíli z ní vypadlo, že oba rodiče pracují v televizi Nova na seriálu Ulice. Štáb s ní od té chvíle neměl slitování.

„Myslím, že jsem hubnutí vzala za nesprávný konec,“ vypráví Tereza. „Začala jsem cvičit, ale neudělala nic s jídelníčkem. Takže mi sice narostly svaly, ale pod špekama.“ Sport prý hraje v jejím životě důležitou roli: spinning, aerobik, softball, squash...

A co ještě je důležité? „Kamarádi. Ti jsou vedle lásky asi nejdůležitější. Bez nich bych se neobešla,“ říká Tereza. „A taky hrozně ráda zpívám. S kapelou vystupujeme po hospůdkách.“

Jednou za rok se Tereza změní v drsňačku a vyrazí s motorkáři na akci, kde pije pivo a „běžně vyhrává v páce“.

Jinak ale „spořádaně chodí do práce“, což znamená na Ministerstvo životního prostředí, odbor pro ochranu vod.