Lupénku nevyléčíte, jen zmírníte projevy, řekl australský vědec

V on-line rozhovoru také prozradil, co je základem jeho úspěšného krému na některé kožní nemoci, který používají u svých nejvážnějších pacientů i přední čeští dermatologové.



"Je tam hodně bylin a esenciálních olejů, celkem 27. Pocházejí z různých míst světa, jen několik jich pochází z Evropy, přesněji ze Španělska," odpověděl Tirant čtenářce Monice.

Australského doktora Michaela Tiranta přivedly k výzkumu nových přípravků na lupénku a další vážné kožní choroby zdravotní potíže členů jeho rodiny. Vypracoval se na světovou špičku a spolupracuje s předními kapacitami v oblasti dermatologie v mnoha státech včetně Česka.

"Zpočátku jsem byl k přípravku skeptický, stále mi někdo nosí různé zázračné léky. Ale nakonec nás Tirantova přírodní kosmetika velmi překvapila," řekl jeden z předních českých dermatologů, profesor František Novotný z Pražského dermatologického centra, který vyzkoušel přípravky australského vědce na 130 pacientech.

"Sto čtyři nemocných bylo zcela zahojeno, dalších 18 se zlepšilo o 50 až 70 procent, čtyři nemocní se zlepšili o 25 procent," řekl Novotný.

Podobné zkušenosti má i profesorka Jana Hercogová, přednostka dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka .

"Řádově za týden už cítí pacienti úlevu a do šesti týdnů je u 80 procent výrazné zlepšení," konstatovala Hercogová.

Lupénkou mohou onemocnět i děti

Lupénkou trpí každý padesátý Čech. Jedná se o nevyléčitelné zánětlivé onemocnění kůže, které se objevuje na hlavě, končetinách, trupu a nehtech. Způsobuje vznik chronických ostře ohraničených skvrn pokrytých stříbřitými šupinami. Při léčbě může nemoc přechodně ustoupit.

Většinou postihuje lidi od 20 do 60 let, častěji ženy, v patnácti procentech propuká už u dětí do deseti let věku. Z 60 procent je onemocnění dědičné, v ostatních případech souvisí se sníženou imunitou.

Profil Dermatolog Michael Tirant pochází ze Seychelských ostrovů, nyní žije v Austrálii. Jím vyvinutá řada přípravků Dr. Michaels pomáhá pacientům s kožním onemocněním po celém světě.



Přípravky jsou k dostání v lékárnách, pojišťovna na ně nepřispívá, protože nejde o léky.

Omlouváme se čtenářům, kteří se nedočkali odpovědi na své dotazy. Vzhledem k velkému vytížení lékaře Michaela Tiranta byl na on-line rozhovor vymezen určitý čas, ve kterém bohužel nestihl na některé otázky odpovědět.