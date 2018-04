Lou Fanánek Hagen a wellness

Co všechno děláte pro své tělo?





Nutné minimum - jsem strašně líný a tělocvična s činkami je asi tak jediné, co mě baví. Občas vyjedu rekreačně na kolo po okolí. Stravu mám chaotickou, zvlášť když je turné, tak to jsou potoky střiku z bílého vína. To by nebylo tak strašné, ale též zelená a fernet. Tam už je spousta energie, takže v týdnu je třeba ubrat a zasadit do programu právě to kolo a činky.







Jde skloubit život rockera a wellness?