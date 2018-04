Lidé si z cest vozí tyfus, žloutenku i malárii. Řešením je očkování

4:54 , aktualizováno 4:54

O očkování před cestou do zahraničí přemýšlejte, i když jedete třeba jen do Chorvatska. Rizikem je totiž už sama cesta - v letadle potkáte řadu lidí, saháte na kliky a následně rukou na jídlo. Do všech evropských destinací se proto doporučuje očkování proti hepatitidě A.