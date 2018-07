Velká fotosoutěž na téma Léto v plavkách

Pokud se na dovolenou k vodě teprve chystáte, můžete svůj snímek poslat do druhého kola soutěže, které začíná 30. 7. a potrvá do 12. 8.

V týdenním hlasování pak v obou kolech rozhodnou čtenáři o vítězných snímcích a v každém kole tři autoři obdrží luxusní balíček s kosmetikou ESSENTÉ v hodnotě víc než dva tisíce korun. Kompletní pravidla soutěže si můžete přečíst zde.

Nezmenšené fotografie v elektronické podobě by měly být nejlépe ve formátu jpg. Každý účastník soutěže smí zaslat do každého kola pouze jednu fotografii. Může se však účastnit více kol, ale pokaždé s jiným snímkem. Do předmětu uveďte téma soutěže Léto v plavkách.