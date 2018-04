Lépe dítě očipovat než o ně přijít, myslí si Zuzana Baudyšová

Poté, co se minulý týden ztratila v Praze devítiletá Anička, mají rodiče o své děti ještě větší strach než dřív. Svědčí o tom i diskuse pod článkem, kde jsme toto téma otevřeli (Čtěte zde: Čím dál víc se o své děti bojíme. Strach je sice rozmazlí, ale snad i ochrání). Dokonce jste se v ní vážně zabývali myšlenkou na očipování dětí.

"Čipování by bylo víc nebezpečné než užitečné," upozornila ale pro OnaDnes.cz policejní psycholožka Ludmila Čírtková. "Víte asi, co by se jako první stalo očipovanému dítěti: zmrzačí ho, jen aby odstranil čip," shodla se na brutalitě zločinců s ředitelkou nadace Naše dítě Zuzanou Baudyšovou.

"Čipují se zatím pejsci a zločinci v USA. Odborné diskuse o čipování ještě neproběhly. Obávám se, že hlavním argumentem bude porušení lidských práv a svobod, ale nechci předbíhat událostem," napsala Baudyšová on-line. "Osobně se ale domnívám, že lépe načipovat než o dítě přijít."

Jak ale své dítě ochránit? "Nikdy to nebude stoprocentní," upozorňují odborníci. "Když pachatel dítěti řekne, že ho posílá maminka, dítě obvykle zapomene na naše sebedůraznější varování a poslechne," tvrdí.

Nechali byste očipovat svoje děti?