Lenka Požárová: Píšu kuchařky k sežrání

Co říkali kolegové na to, že končíte jako daňová poradkyně a chcete vydávat kuchařky?

Byli šokovaní, že zrovna já můžu odejít a nechat všeho, co jsem v té práci dosud získala. Platila jsem za dříče, který je loajální a všechno dělá od nevidím do nevidím. I rodiče byli nejdřív skeptičtí, ale manžel mi naprosto důvěřoval.

Proč jste to udělala?

Práce mě přestala uspokojovat. Změna místa nepřipadala v úvahu, to by nic neřešilo. A pak jsem v sobě nečekaně objevila chuť experimentovat v kuchyni.

Vařit vás bavilo i předtím?

Odreagovávala jsem se při něm, ale jen když jsem měla čas, hlavně o víkendech. Přes týden jsem se vracela z práce v devět, v deset večer. Naštěstí jsem nikdy nemusela vařit manželovi teplou večeři. Chápu, že tohle může některé ženy odradit.



Zkoušela jste někdy recept podle Magdaleny Dobromily Rettigové?

Její kuchařku jsem si ze zvědavosti prohlížela, ale ta jídla jsou úplně jiného druhu, nelákají mě. Jsou tam použité "těžkotonážní" suroviny a já mám ráda spíš lehčí, zdravější styl. Ale zase ne přehnaně. Nejsem vegetarián ani makrobiotik.

Konzultujete recepty s odborníky na zdravou výživu?

Vařím jen podle svého citu. Nemám ráda extrémy, kdy jíte něco se zapřením, jenom proto, že je to zdravé. Když je potřeba, tak prostě použiju do polívky smetanu, protože to pak daleko víc chutná. Ale s rozumem. Vadí mi, když se něco utápí v tuku nebo nánosu cukru.

V čem jsou vaše kuchařky jiné?

Lidé myslím vycítili mé nadšení a poznali, že jsou dělané s láskou, "vypiplané" do detailu. Recepty jsou jednoduché, originální a okořeněné historkami spojenými s vymýšlením či vařením. Dbám také na názvy, fotky, grafiku, styl písma, vazbu. Jsou to takové kuchařky k sežrání. A to doslova.

Kde berete nápady na nová jídla?

Nápady se mi samy rojí v hlavě. Někdy si nápady napíšu, někdy vznikají při vaření. Ráda si prohlížím i cizí recepty a tím prohlížením se jenom naladím na zvláštní tvořivou vlnu.

První kuchařku jste věnovala dýni, jinou lilku. Proč obhajujete neobvyklé a často neoblíbené druhy zeleniny a ovoce?

Mám dojem, že tady panuje přesvědčení, že zelenina nemůže chutnat a dobře vypadat. Musí se jen umět dobře připravit. Zeleninové kuchařky, co byly na trhu, mě spíš od vaření odpuzovaly.

Do dalšího dílu chystáte recepty s banánem na slano. Troufáte si...

I když je banán sladký, nemusí být spojen jen se sladkými jídly. Mám tam třeba úžasnou krémovou banánovo-bramborovou polívčičku, curry nebo banán zapečený se sýrem. Dřív jsem byla plná pravidel, ale jak jsem odešla z práce, pravidla jsem zahodila. U daní jsou pravidla daná, ale v jídle můžu předsudky bořit. Lidé mi píšou, že se některých mých kombinací zalekli. Přesto je vyzkoušeli a nelitovali.

Maso neuznáváte?

Proč? Každý můj díl má kapitolku s masitými recepty. Je mi blízké rybí nebo drůbeží maso. Mám recepty i z králíka, jehněčího. Nevařím z hovězího a z vepřového, protože mi prostě tak nechutná.

Kdo je vaším vrchním ochutnavačem?

Já a manžel, ale i kamarádi. Hlavně ze začátku, teď už na to není tolik času. Zajímá mě, co na to řeknou ostatní a líbí se mi kreativní hodnocení. Například mám kamaráda, který nesnášel mrkev. Tak jsem ho pozvala na mrkvové hody. Nebál se, ochutnal a všechno snědl.

Kuchařky si vydáváte sama. To žádné vydavatelství nebylo dost dobré?

Spíš nemělo odvahu vydat kuchařky s úzkou specializací na zeleninu, nebo nevzalo mé nápady. A protože jsem nechtěla, aby vznikla další tuctová kuchařka, musela jsem si všechno udělat sama. Z dob daňového poradenství jsem byla zvyklá na perfektní práci. A tohle vyžaduju i v současné profesi. Naštěstí jsem našla výborného grafika i fotografku. Pochopili, co hledám, co potřebuju. Vím, že je asi těžké se mnou spolupracovat, ale já prostě nic polovičatě dělat neumím.

Takže nefotíte a na grafiku máte také profesionála...

Ale kecám všem do všeho. Musím všechno produkčně obstarat, napůjčovat nádobí, vymyslet aranžmá, sama "stajluju" recepty. Vybírám i fotky a výřezy detailů jídla. Musím ohlídat kvalitu tisku. Pak kuchařky dávám do knižní distribuce, ale na spoustu míst je nosím sama. A pak musím dohlížet na prodejnost, jestli jsou všude tam, kde mají být…

Co říkáte přirovnání, že jste Jamie Oliver v sukních?

Tomuhle přirovnání jsem se vždycky smála. Určitě ale nedokážu nasekat tu cibuli tak jako on. Je mi blízký tím, že si taky u vaření hraje a kombinuje, co ho napadne. Naše recepty jsou jednoduché, nemůžu vařit jídlo dvě hodiny, protože mě to pak tolik nebaví. Ale že bych po něm šílela? To ne.

Budete se dál věnovat kuchařkám, plánujete něco jiného?

Mé sny se točí pořád kolem jídla. Mám nápady týkající se kurzů vaření, pořadu v TV i vlastního zařízení. Neříkám však přímo restaurace. Tam člověk musí hlídat své zaměstnance a to mě zatím odrazuje.

Dá se vydáváním kuchařek uživit?

Co vydělám, investuju do dalších dílů. Takže se to nedá srovnat s mým dřívějším výdělkem daňové poradkyně. Někdo cizí by snad nechápal, jak tohle všechnu můžu dělat za tak málo peněz, ale já doufám, že jsem pořád na začátku. Obrovský rozdíl je ale v tom, že teď mi ta práce dělá radost.