Lékaři poprvé použili k záchraně umělá játra

Jiří Michálek měl problémy s játry už několik let.

Lékaři v brněnském Centru transplantační a kardiovaskulární chirurgie posléze vyřkli verdikt - život muži s poruchou imunitního systému zachrání pouze transplantace. Napoprvé to však nevyšlo.

"Teprve když mě probudili z několikadenního umělého spánku, jsem se dozvěděl, jaký byl kolem mě poprask. Jsem jedináček a rodiče byli jaksepatří vyděšení," usmívá se mladý inženýr, který si včera v Brně s úlevou vyslechl výsledky kontrolního vyšetření.

Nová játra se neuchytila

Jméno mladého inženýra se objevilo na čekací listině na transplantát. Loňského října mu lékaři zavolali, že se našel vhodný dárce.

"Zrovna jsem jel na kole do práce, za kterou jsem se přestěhoval do Pardubic. Zazvonil mi mobil a pak to šlo ráz na ráz. Večer téhož dne jsem ležel na operačním sále v brněnském kardiocentru," popisuje muž.

Nová játra od dárce ovšem "nenastartovala". Jiří Michálek patřil bohužel k dvou- až čtyřprocentní hrstce případů, kdy se transplantovaná játra neuchytí. Lékařům najednou pod rukama umíral mladý muž, hledali rychle pomoc.

Naděje jim svitla v Bratislavě. "V Evropě už existují umělá játra, což je přístroj, který funguje podobně jako umělá ledvina a umí tělo očišťovat od toxinů. V naší republice ho nemáme, ale zjistili jsme, že nám mohou pomoci kolegové z bratislavské fakultní nemocnice," líčí sled událostí vedoucí transplantačního oddělení Pavel Studeník.

Věci se daly rychle do pohybu. Specialisté z bratislavské nemocnice přístroj okamžitě ochotně převezli do Brna. Lékaři vyňali z pacientova těla nefunkční játra a napojili ho na dočasný podpůrný systém. Jiří Michálek se znovu ocitl na urgentní listině čekatelů.

Ještě neběhá, chodit může

Po pěti dnech se skutečně našel nový orgán. Tentokrát to vyšlo.

"Lékaři mi tohle všechno řekli až později a já je poslouchal s otevřenou pusou. Ty pocity, které jsem měl, se dají těžko popsat. Po operaci jsem byl slabý jako moucha. Ještě kolem Vánoc jsem si ani nedokázal vyčistit zuby. Silvestra jsem už ale strávil doma s rodiči. Teď už v pohodě chodím, na lyže nebo na squash si ale ještě netroufnu," usmívá se Jiří Michálek.

Lékaři brněnského kardiocentra uskutečnili už dvě stě padesát transplantací jater. Nyní svůj rejstřík rozšířili o využití umělých jater. "V Evropě se používají dva systémy umělých jater. S jejich pomocí získáváme čas, pacientovi se prodlužuje šance, že se najde vhodný dárce," vysvětluje šéf kardiocentra profesor Jan Černý.

Podle něj přijde přístroj zhruba na milion korun, ale jeho použití stojí další statisíce. Hodí se však i při akutním selhání jater a dalších diagnózách, takže brněnští lékaři uvažují o jeho zakoupení. "Měl jsem zkrátka štěstí na super lékaře. A totéž vlastně mohu říct o lidech kolem," pochvaluje si pacient.