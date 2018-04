Lékaři již ordinují i on-line. Léčit tak ale zatím neumí

Kdo by si však myslel, že elektronicky vyřeší každý problém, plete se. Léčit se bude i nadále v ordinacích.

On-line poradny testovala i středočeská MF DNES. "Manžela už delší dobu bolí šlachy na rukou, bolest mu vystřeluje na levé ruce do paže. Je nutné navštívit lékaře, nebo stačí nějaká mast?" zněla otázka položená přes on-line poradnu hořovické nemocnice.

Odpověď lékaře: Rychle k lékaři

Odpověď byla stručná, ale jasná. "Určitě lékaře, a to neurologa."

Většinou píší do nemocnic lidé s menšími zdravotními problémy, ale občas se stane, že může jít i o vážný stav. "Stane se to, ale vesměs lidé dovedou odhadnout, kdy jít k lékaři. Málokdy se vyskytne dotaz bolí mě na hrudi, co dělat," říká lékař Tomáš Šebek z hořovické nemocnice.

Padají i dotazy lidí po operaci, když mají dojem, že něco není v pořádku. Pacient se ptá třeba na to, jestli je normální, když má týden po výměně kyčelního kloubu teplé a zarudlé koleno. I ten dostane radu, ať se vydá k odborníkovi.

V brandýské nemocnici mají virtuální poradnu zatím jen pro gynekologickoporodnické oddělení. Většinou sem dotaz posílají budoucí matky, sem tam se objeví i takový, který po mailu vyřešit nelze. Jedna z žen třeba chtěla poradit, co dělat po nálezu bulky v prsu.

"Vždy odepisuji, že nejvíce informací dostanou přímo v ambulancích," vysvětluje primář oddělení Tomáš Semerádt, který na elektronické dotazy sám odpovídá.

On-line je možné se poradit i s lékaři berounské nemocnice, otázek byly už stovky. "Několik se jich týkalo akutního problému. Na takový dotaz odpovíme, ale vždy doporučíme návštěvu lékaře. To je jediný správný postup, přes telefon či mail se skutečně léčit nedá," říká Vlasta Dolejšová z berounské nemocnice. "Je to nadstandardní doplněk," potvrzuje Šebek.

Doporučí osobní konzultaci

Některé nemocnice se elektronickým radám brání. Službu neposkytují ani všechny krajské nemocnice. "Zdravotní dotaz po e-mailu by naši lékaři určitě neodmítli, nicméně vždy s doporučením, aby pacient přišel na osobní konzultaci," tvrdí náměstek ředitele sedlčanské nemocnice Michal Kalivoda.

Pacienti mělnické nemocnice naopak časem on-line rady dostávat budou. V nemocnici dokončují nový informační systém, nejdřív zavedou systém elektronického objednávání, poté možná i internetové konzultace.

S horečkou, bolestmi či tlakem na hrudi hned k lékaři

Lékaři v on-line poradnách některých středočeských nemocnic odpovídají pacientům na různé typy dotazů. Odepisují průběžně, mají na to až 48 hodin. Při čtení každé nové otázky v první řadě řeší, jak je problém akutní. Pokud může být signálem vážného zdravotního stavu, odpověď je blesková a jasná. "Rovnou tazateli doporučí, ať okamžitě vyrazí k lékaři," vysvětluje lékař hořovické nemocnice Tomáš Šebek.

Při on-line dotazování může dojít k následujícím krokům:

1. Stačí vám jen e-mailová rada

Lidé se zajímají například o očkování proti klíšťové encefalitidě, ptají se, zda nemocnice provádí konkrétní operační zákrok, pacient má zaveden kardiostimulátor a chce vědět, čeho se má vyvarovat. Takový typ otázek vidí lékaři v on-line poradnách nejraději. Pacient není ohrožen na životě, zajímají ho jen podrobnosti k léčbě nebo informace k různým metodám.

"Tomu by on-line poradny měly sloužit," míní hořovický lékař Tomáš Šebek. Například pacient, který se ptá na možnosti očkování, dostane návod, jak postupovat.

"Dozví se, kam se má obrátit, kde případně sežene vakcínu, zda může být proti nemoci naočkován v případě, že nedávno dostal jinou vakcínu, nebo kdy je očkování nejvhodnější," vysvětluje Šebek.

Často se podle něho lidé ptají na konkrétní operaci. "Vysvětlíme, jak operace probíhá, dáme jim praktické rady. Třeba jak dlouho trvá rekonvalescence," dodává.

2. Lékař by vás pro jistotu měl vidět

Tazatele často bolí záda, nemocný má neustále angíny a uvažuje o odoperování krčních mandlí. V takových případech lékaři postupují úplně jinak. Podle toho, kolik informací o sobě nemocný poskytne, odhadují, co by nemocnému mohlo být. Stejně ale vždycky zazní: "Měl byste vyhledat lékaře."

"Zdůrazníme, že by měl zajít na vyšetření. Zkusíme sice objasnit problém, ale pořád jsou to jen spekulace," zdůrazňuje Tomáš Šebek. Podle toho, jak tazatel problém popisuje, dostane návod, na jaké oddělení, případně konkrétního lékaře by se měl obrátit.

"Z povahy dotazu vyvodíme, kam by problém mohl spadat. U angíny doporučíme ORL, u bolesti zad ortopedii a podobně. Pokud tazatel udá lokalitu, v níž žije, může dostat i konkrétnější radu," vysvětluje lékař.

3. Máte velký problém, rychle k lékaři

Pacient má dlouhodobé bolesti břicha v oblasti kolem žlučníku, trpí úpornými migrénami, má pooperační komplikace. Pokud lékař usoudí, že problém může být závažnější, pacientův problém nerozebírá a rovnou mu doporučí, ať okamžitě vyrazí k lékaři.

"Zase ale alespoň poradíme, kam konkrétně se obrátit," vysvětluje Šebek. Případů, kdy musí lékař odpovídat takto, ale podle něho není mnoho.

"Stává se, že jde o zdravotní problém, kde zapracuje ostych. Třeba v případě sexuologických nebo kožních potíží. Potom se stane, že přijde dotaz na neobvyklou vyrážku a my poradíme rychle vyhledat dermatologa," popisuje hořovický lékař.