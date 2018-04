Lékaři čekají na přiznání prvenství za unikátní operaci

Aby jim byla zásluha přiřčena, musejí nyní informace o unikátním zákroku publikovat v odborném tisku. Novinářům to řekl primář neurocentra Petr Suchomel.

"Před zveřejněním se k výkonu vyjádří tři až čtyři specialisté, aniž by předem znali původ informací," vysvětlil. Jejich nezávislé posudky dodají operaci hodnotu a předurčují také další využití zákroku v medicíně.

Liberečtí neurochirurgové se na operaci dlouho připravovali. Šedesátiletému pacientovi při ní odstranili beze zbytku celý druhý krční obratel, aniž porušili obratlové tepny.

Lékaři nejprve odoperovali mikrochirurgicky dutinou ústní přední polovinu obratle. Potom muže otočili na břicho a odňali zadní část obratle včetně nádoru.

Operace trvala třináct hodin a zaměstnala patnáctičlenný tým. Odstraněný obratel nahradili neurochirurgové třemi titanovými koši vyplněnými kostmi, které předem odebrali z pánve nemocného muže.

Protože druhý obratel zajišťuje z velké části otáčení hlavy, museli ji zafixovat k páteři titanovou konstrukcí se šrouby.

Prognóza muže nebyla před zákrokem dobrá, čekalo by jej rychlé ochrnutí a smrt. Dnes, sedmý den po operaci, už pacient s oporou chodil. "Cítím se velmi dobře, těším se na podzimní přírodu a až si zase zahraji na harmoniku," řekl.

Liberečtí neurochirurgové by chtěli provádět i další unikátní operace páteře. Některé výkony by bylo potom možné dělat přes kůži, aniž by museli otevřít ránu. "Pacienti by pak mohli jít domů v podstatě hned po operaci," dodal Suchomel.

Nemocnice by k tomu ale potřebovala počítačový tomograf se speciálním stolem přímo na operačním sále. Stojí asi 14 milionů korun. Techniku testuje v současné době jen pár pracovišť ve světě.

Neurochirurgické pracoviště, založené v Krajské nemocnici Liberec v roce 1993, se specializuje na chirurgii páteře, nádorů mozku a míchy a chirurgii cévních onemocnění centrálního nervového systému.

Tým lékařů odoperuje ročně kolem 1400 pacientů nejen z Libereckého kraje, ale z celého severu České republiky. Zhruba desetinu zákroků tvoří vážné úrazy, do zbylých případů patří například mozkové příhody, nádory mozku nebo onemocnění zad spojené s degenerativními změnami na páteři.