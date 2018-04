Léčba kloubů vlastní krví: Lidé jásají, stát varuje

Osmapadesátiletou ženu z Frýdecko-Místecka trápily donedávna bolesti nohou. Kvůli nim při chůzi kulhala, obtížně vstávala z křesla a měla problém se v noci otočit v posteli...

Už přes dva měsíce má však klid a může si tak užívat důchodu, do kterého nedávno nastoupila. Pomohla jí zdánlivá maličkost - injekce s její vlastní krví.

"Bolesti kolen mě zlobily poslední tři roky, čím dál víc mě omezovaly v životě. Jedno koleno už mi lékaři operovali, ale druhé se stále zhoršovalo. Těsně před mým odchodem do důchodu si toho všiml doktor Boris Bubeník a nabídl mi léčbu injekcemi s vlastní krví. Byla jsem jedna z prvních pacientů, která tuto metodu ve Frýdku-Místku podstoupila, zřejmě i proto jsem za ni nemusela platit," říká žena, která nechce zveřejnit jméno.

Netají, že první tři dny po injekci měla bolesti ještě větší než dřív, ale pak náhle ustaly. "Netvrdím, že při delší chůzi se kolena neozvou, ale s tím, co bylo, se to nedá srovnat. Jsem v pohodě. Můžu spát, což mi hodně pomohlo a známí si všimli, že líp chodím," líčí spokojená žena, která je odhodlaná při návratu potíží si další injekce po pěti tisíci korunách zaplatit. "Známí se na injekce taky chystají," dodala.

Pacienti tvrdí, že léčba zabírá

Stejné nadšení projevuje většina ze dvou desítek prvních pacientů Krevního centra ve Frýdku-Místku i většina z asi tří set pacientů ostravského traumatologa Ladislava Lukáče. Ti v posledním roce neváhali zaplatit kolem 30 tisíc korun za obdobnou léčebnou metodu nazvanou Orthokine.

Zatímco Lukáč slibuje pacientům, že jim vyléčí bolest a zánět kloubů pomocí speciálního krevního séra s vysokou hladinou protizánětlivých a růstových regeneračních faktorů, Bubeník tvrdí, že po aplikaci krve se zvýšeným obsahem krevních destiček docílí léčby bolestí a také regenerace poškozené chrupavky a jejího dorůstání.

Lukáč dokládá svá tvrzení tím, že metoda Orthokine je už čtyři roky zavedená v některých zemích Evropské unie. Všude platí lidé stejnou cenu 1 200 eur - ta vychází z vysoké ceny speciálních zkumavek, do kterých se odebírá krev, z níž se pak kultivuje sérum s vysoce protizánětlivými účinky.

Frýdecké Krevní centrum sice nevyužívá žádných přípravků ke kultivaci séra, ale pomocí speciálního přístroje dokáže lidem rovnou odebrat krevní destičky v mnohonásobně vyšší koncentraci než máme běžně v těle.

"V mililitru krve máme několik milionů krevních destiček, my jejich množství zvyšujeme na stovky milionů. To napomáhá rychlému ústupu bolestí kloubů a také růstu opotřebované chrupavky. Dokazují to výsledky z laboratoří i klinických studií ve světě. My se to budeme snažit prokázat u našich pacientů za několik měsíců po injekci pomocí artroskopie nebo magnetické rezonance," líčí Bubeník.

Zatímco pacienti jsou vesměs s placenou léčbou spokojení, většina ortopedů zůstává v náhledu na účinky nových metod zdrženlivá až nedůvěřivá a ministerstvo zdravotnictví v tom zatím nemá zcela jasno. Nové metody léčby sice nezakazuje - a ani nemůže - ale po četných dotazech nedávno varovalo asociaci nemocnic i krajské úřady, které vlastní řadu zdravotnických zařízení, před jejich zařazováním do běžné klinické praxe. Proč?

První výsledky studie budou na podzim

"Nemáme zatím dost informací o dlouhodobém efektu ani vedlejších účincích léčby kloubů vlastní krví. Chybí jasné důkazy podložené dostatečným počtem pacientů zařazených do klinických studií," vysvětluje lékařka z ministerstva zdravotnictví Markéta Brabcová.

Podotkla ale, že na oficiálním stanovisku ke zmíněným metodám ministerstvo dál pracuje. "Zatím říkáme, že nemůžeme metody doporučit pro běžnou praxi, protože nejsou dostatečně ověřené, ale neznamená to, že si je lidé nemohou zaplatit, pokud chtějí. Mnozí užívají například homeopatika, jejichž účinky také nejsou ověřené, ale někomu pomáhají..." dodala.

Podobně to vnímá i primář frýdeckomístecké ortopedie Petr Kozák. "Já v tom svým pacientům nebráním, ale ani jim to neradím. Léčbu krví jim s radostí doporučím, až když mi někdo ukáže přesvědčivé důkazy," vysvětluje.

První výsledky české klinické studie, která probíhá ve znojemské nemocnici, by měly být známy letos na podzim.