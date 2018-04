Láska, ale i negativismus. Závislosti, které si ani neuvědomujete

Behaviorálními závislostmi se zabývá věda zvaná adiktologie, která zkoumá i všechny ostatní závislosti. Obecně platí, že závislost si lze vytvořit prakticky na jakémkoli chování, které přináší jisté uspokojení.

Mezi poměrně známé behaviorální závislosti dnes patří závislost na automatech, na nakupování či na internetu. Závislost na látce a závislostní chování přitom mají velmi podobné charakteristiky - nedostatek kontroly nad svým jednáním a pokračování v činnosti i přes negativní dopad.

Některé typy závislostí je nesnadné identifikovat, protože jsou často považovány za společensky přijatelné. Linie mezi normálním chováním a závislostí je mnohdy velmi tenká a některé chování je dokonce tak běžné, že návyk nemusíte vůbec rozpoznat ani vy, ani vaše okolí.

Zjistěte, zda je vaše chování normální, nebo už trpíte behaviorální závislostí.

Závislost na práci

S pojmem workoholik se dnes setkáváme poměrně často. Ale i když trávíte hodně času prací, zvláště pokud jste své práci spokojení, ještě to neznamená, že jste workoholik.

Lidé závislí na práci si totiž najdou důvod k práci, i když není potřeba. Neustále přemýšlí o práci a o věcech s ní spojených. Workoholismus je kompulzivní porucha (nedostatečně rozumově řízená), takže závislý člověk nemusí nutně mít svou práci rád. Jinými slovy, pokud jste workoholik, je to součást vaší osobnosti, ne výsledek práce, kterou máte.

Workoholismus je emocionální problém, rozhodně nejde o počet hodin, které prací strávíte. Někteří workoholici zažívají největší rauš (podobný drogovému opojení), když jsou vystresovaní.

Stejně jako jakákoli jiná závislost i závislost na práci může mít negativní dopad na váš život včetně vztahů a fyzického zdraví. Problém je, že ostatní lidé - šéf, spolupracovníci, rodina - někdy podporují toto chování a dokonce chválí, odměňují a obdivují závislého za jeho soustředěnost a zapálenost do práce. Toto samozřejmě ztěžuje možnost všimnout si, že se z pilného člověka stal workoholik.

Závislost na televizi

Stresuje vás vědomí, že prošvihnete díl vašeho oblíbeného seriálu? Budete rozmrzelí, když vám jeden den nepůjde televize? Myslíte si, že trávíte před televizí příliš mnoho času? Nejste sami.

Podle průzkumů přibývá lidí závislých na televizní obrazovce. Některé typy závislostí se vyvinou jako druh samomeditace. Čili jsou používány jako způsob jednání s negativitou nebo emocemi, jako jsou smutek, samota a stres. Jasným příkladem je právě televize.

Průzkumy ukazují, že lidé se při sledování televize cítí více uvolnění a v pohodě, klesá jejich ostražitost a jejich mozkové vlny jsou méně aktivní. A to je přesně to, co většina lidí po dlouhém dni v práci vyhledává. Spoléhat se na televizi, že zažene stres, je však nebezpečné a může to vyústit až v závislost. Navíc čím déle se díváte na televizi, tím méně získáte.

Pátá hodina před televizí je daleko méně uspokojivá než ta první. Bohužel pokud vás nějaká činnost uvolní a přivede do pohody, nechcete s ní jen tak přestat, čili odpočinek před televizí snižuje pravděpodobnost, že televizi vypnete a půjdete dělat něco jiného. Proč, když je to tak pohodlné? A tak vzniká začarovaný kruh závislosti.

Závislost na lásce

Může to znít velmi romanticky, ale ve skutečnosti má závislost na lásce do romantiky hodně daleko. Někteří lidé prostě milují milovat. Když jste zamilovaní, zažíváte pocity vzrušení a spojení, lidé závislí na lásce však začnou být těmito pocity přímo posedlí.

Existují dva základní typy závislosti na lásce. Jedním je posedlost objektem své lásky. Takto závislí jedinci mívají obvykle pocit, že nemohou bez oné osoby žít a že je jejich jediným zdrojem štěstí.

Dalším typem je potřeba neustálého vyhledávání emočního opojení, které je příznačné pro začátek vztahu. Když jste zamilovaní, tělo uvolňuje mnoho chemických látek, jako je například dopamin, díky nimž máte více energie, cítíte se šťastní a motivovaní.

Rovněž se vám zvýší hodnoty oxytocinu, který vám dá pocit spojení a souznění s milovanou osobou. Tento efekt je největší právě v raném stádiu vztahu, což je důvod, proč někteří lidé závislí na lásce nepřetržitě hledají nový objekt svého láskyplného zájmu.

Podle některých odborníků je současná společnost posedlá idealizování lásky a to vede k tomu, že se na ni někteří jedinci přehnaně soustředí a upínají.

Závislost na negativitě

Všichni známe někoho, kdo je neustále deprimovaný a naštvaný, někoho, kdo si i na pozitivních věcech dokáže najít to negativní. Někteří lidé mohou být závislí na negativismu a pochybách, na potřebě neustále někoho nebo něco kritizovat. Tento stav se také někdy nazývá "negaholismus".

Negaholici vidí vše ve špatném světle, vidí chyby na většině věcí a nikdy nejsou spokojení, mnohem raději si stěžují, než aby problémy řešili. Lidé závislí na negativismu mohou dokonce negativní situace a kritiku vyhledávat nebo být posedlí negativními zážitky z minulosti.

I negativismus poskytuje duševní stimul. Naše mozky totiž reagují silněji na negativní podněty než na pozitivní, čili negativní myšlenky a pocity jsou více stimulující než ty pozitivní.

Negaholici jsou tak vlastně závislí na návalu mozkové aktivity, která nastane při negativním smýšlení. Závislost na negativismu může mít hluboké kořeny a být důsledkem emocionálního traumatu nebo dysfunkce v raném věku.

Závislost na cvičení

Všichni známe pozitivní vliv cvičení na fyzické i duševní zdraví. Ale pro některé jedince se může potřeba fyzické aktivity změnit ze zdravého zvyku na nebezpečnou závislost. Někteří lidé závislí na cvičení mohou dokonce zažívat abstinenční příznaky, když jeden den necvičí.

Tyto příznaky zahrnují podrážděnost, úzkost, pocit viny za to, že necvičili. Obvykle se tyto symptomy objevují, když je závislý člověk zraněn nebo je mu nějaký způsobem zabráněno cvičit.

Lidé závislí na cvičení považují cvičení za absolutní prioritu a mají neustále pocit, že musí dodržovat určitý cvičební režim. Někteří jedinci nejsou nikdy spokojeni s množstvím cvičení a mohou cvičit až do naprostého vyčerpání.