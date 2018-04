Laparoskopie se učí na vepřových játrech, šití na kuřecích stehnech

Laparoskopicky se dá operovat například žlučník, kýla, apendix, slezina, slinivka, ledviny, nadledvinky, žaludek, hrudník, plíce, jícen, ale i onkologičtí pacienti (zejména nádory na střevech).

Lékaři z celé republiky se sjíždějí do jediného školicího střediska ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, kde se učí kromě jiného operovat laparoskopickou technikou. Někteří operatéři se už bez ní neobejdou.

"Dnes se lékaři nedají rozdělit na ty, kteří operují pouze laparoskopicky a na ty, kteří operují pouze klasicky. Někteří se věnují určité oblasti a u té by měli zvládnout obě metody," vysvětlil vedoucí laparoskopického kurzu Aesculap Akademie Tomáš Hroch. Sám je chirurgem už přes dvacet let.

Některé zákroky jsou navíc k laparoskopii vhodnější a některé naopak ne. "Výkony, kde je laparoskopie takzvaným zlatým standardem, jsou například operace žlučníku či apendixu a kýly," vypočítal Hroch.

Lékaři se učí laparoskopickou metodu na vepřových játrech a žlučníku, které jsou uloženy v umělohmotné maketě trupu.

Operují vepřová játra

Lékaři se v kurzu nejdřív dozvědí teoretické základy, nacvičí si práci s nástroji, a pak je čeká to nejzajímavější: praktická cvičení.

Ovšemže netrénují na pacientech. K výuce se používají vepřová játra se žlučníkem, právě ten se účastníci učí odstraňovat. Šití pak trénují na kuřecích stehnech.

"Není to totéž jako lidské tělo, ale svůj účel to splňuje. Už jen tím, že je tam třeba odpor tkání. Od reality je to vzdálené jen málo," vysvětlil Tomáš Hroch.

Jedna instrumentační sada pro laparoskopii stojí cca 250 000,-. V ceně není kamera, monitor a další přístroje, které částku zvyšují až do milionů korun.

Na nácvik existují i trenažery. Jeden je virtuální, funguje na podobném principu jako počítačová hra.

"To je podle mého názoru nedostačující. Sám jsem měl možnost s tím pracovat," vzpomíná Hroch. Další sice nejsou virtuální, ale nepracují se živou tkání.

Lékaři, kteří se kurzu účastní, si zkoušky pochvalují. "Jsem na laparoskopickém kurzu poprvé a jsem zatím velmi spokojený. Naučíme se manuálně pracovat s nástroji. Jde to dobře," hodnotí výuku například mladý chirurg z Trutnova.

Pomáhají zkušenosti z počítačových her

Vedoucí kurzu Tomáš Hroch je také chválí. Podle něj mladým lékařům ke zručnosti a prostorové orientaci pomáhají zkušenosti z práce s počítači a také hraní počítačových her.

"Pro nás, kteří jsme v mládí počítač neznali, bylo naučit se operovat touto metodou mnohem složitější než pro dnešní mladé. Mají vyvinutější cit pro jemnou mechaniku," míní Hroch.

Játra z Německa málem nedorazila

Kurz téměř zhatily problémy s dodávkou mražených jater z Německa. "Narazili jsme na německé zákony, které paradoxně nepovolují převoz potravin z jejich strany k nám. Naštěstí jsme našli jedna malá jatka. Poskytli nám deset vepřových jater se žlučníkem," vysvětlil zástupce výrobce laparoskopického vybavení Tomáš Hrouda ze společnosti B.Braun, která nástroje dodává. Dodal, že určitě budou i nadále hledat další dodavatele.