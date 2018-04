Kvasinky, těžko rozpoznatelný nepřítel

Candida albicans je odborný název pro kvasinky obývající běžně střeva, pohlavní ústrojí, ústa nebo jícen. Za normálních podmínek žijí kvasinky v našem těle s ostatními bakteriemi v rovnováze. O chorobě zvané kandidóza začínáme mluvit v okamžiku, kdy se kvasinky přemnoží a začnou působit na celý imunitní systém. Po odstartování bujení si kvasinky ve střevní stěně začínají budovat jakési podhoubí a proráží postupně do stěny dírky, kterými se do krve dostávají látky vyměšované kvasinkami. Bohužel jsou to látky toxické a rakovinotvorné.

Co jsem udělala špatně?

Příčiny mohou být různé, jako ostatně u jakékoliv nemoci − mezi nejběžnější patří např. užívání některých steroidů v jídle nebo lécích, zvláště pak v antikoncepčních pilulkách. Známým je kortizon. Další příčinou může být příjem velkého množství alkoholu, drog nebo léků. Jiným rychlým spouštěčem může být stres. Pravidelné užívání antikoncepčních pilulek množení kvasinek také nahrává. Způsobit kvasinkové potíže může ale i "jen" nesprávná výživa (škodí zejména požívání velkého množství jednoduchých cukrů). Záludně se nadměrný růst kvasinek vytvoří někdy i po léčbě antibiotiky, kdy v podstatě dojde také k potlačení pro tělo užitečných bakterií.

Těžko rozpoznatelné příznaky

Podle odborníků zabývajícími se léčbou tohoto onemocnění jsou na první pohled symptomy velmi těžko rozpoznatelné. Škála je totiž velice široká a pestrá. Od únavy, deprese, bolesti hlavy a kožních problémů přes zažívací potíže (nejvíce zácpa, bolesti břicha), svědění kůže, výtok v oblasti genitálií doprovázený silným svěděním. Jak již bylo řečeno, ženy bývají nadměrnému růstu kvasinek náchylnější více než muži nebo děti. Pokud tedy mluvíme o ženách, jsou u nich typické opakované vaginální infekce a menstruační potíže. Pro podobnost příznaků může někdy dojít k záměně premenstruačního syndromu a kandidózy. Mužům se onemocnění samozřejmě také nevyhýbá a stává se, že kvůli neléčené kandidóze dojde někdy až k chronické prostatitidě.

Někdy stačí prevence

Pokud trpíte kandidózou, je nezbytné upravit si výživu. Protikvasinková dieta spočívá ve vyloučení některých potravin, kterými se kvasinky živí (tedy cukr a škrob). Tímto způsobem dojdeme k tomu, že med, banány, ovocné džusy, alkohol, ale i houby a masové konzervy a chléb obsahující kvasnice jsou zcela nevhodné. Zároveň je ale dobré zvýšit spotřebu vitaminů a minerálů. Především pak magnezia, vitaminu B6 a mastných kyselin nacházejících se v rybím tuku. Velkým pomocníkem bývá extrakt z aloe vera nebo ze zralého česneku. Čerstvá zelenina je velmi doporučována. Tyto výživové úpravy pomohou v případě mírnějšího výskytu. V případě těžšího přemnožení je nutné nasadit protikvasinkovou léčbu a přísnou dietu. V některých případech je nutné, aby se léčil i partner, protože u něj mohou bakterie přežívat pod předkožkou, aniž by třeba vyvolaly obtíže, a časem se mohou vrátit na partnerku.