Kůže nejen chrání

Správná odpověď je totiž kůže. V kosmetice se ale používá především termín pleť. Většinou se to týká obličeje nebo míst s jemnější kůží. Těžko si představit, že byste o povrchu chodidel mluvili jako o pleti.

Jaká je funkce kůže?

Jako první každého napadne, že kůže chrání svaly, kosti a orgány uložené uvnitř těla. Je to místo prvního kontaktu s cizím prostředím - brání pronikání škodlivých látek a také je mechanicky odolná. Nepropustí sluneční UV záření do hlubších vrstev, a dokonce má i slabě dezinfekční účinky. Tím dokáže likvidovat některé nebezpečné mikroby.

Spálíme-li se o horká kamna nebo si vezmeme mokré oblečení, kůže nám o tom dá vědět. Jsou v ní uložená nervová zakončení a čidla, která informují mozek o změnách na povrchu.

Kromě toho, že kůže zaznamená teplotní změny, pomáhá udržovat také vlastní teplotu těla. To sami poznáte při pocení. Odpařováním potu se organismus ochlazuje a předchází se tím přehřátí organismu. Naopak při zúžením cév v kožní vrstvě se výdej tepla zadržuje.

Kůže pomáhá i při léčení. Přes různé masti a krémy se do mazových žláz dostávají léčebné látky, které se pak vstřebají do krve. Kůže skladuje navíc vitamíny A, D, E, K tzv. rozpustné v tucích. Vitamín D dokonce v kůži díky působení UV záření vzniká.

Jak můžeme kůži pomoci?

Čistota nade vše. Heslo, které platí i pro péči o kůži. Ale pozor! Časté a dlouhé koupele mohou pleti také uškodit. Sprchujete-li se víc, jak jednou denně, měla by doba strávená pod vodou být co nejkratší. Kdo se rád po těžkém dni naloží do teplé lázně, měl by používat olejové přísady. Ani horká voda není to pravé. S rostoucí teplotou vody se paradoxně zvyšují její vysoušecí účinky!

Různé chemické látky na pleť také působí. U mýdel a sprchových gelů byste měli sledovat jejich složení. U čistících prostředků je nutno zvláště ruce chránit rukavicemi a hlavně se řídit pokyny uvedenými na etiketě výrobku. Nezapomínejte potřísněnou pleť vždycky pečlivě omýt vodou, popřípadě ošetřit.

Vaší pleti prospěje i omezení kouření a alkoholu. Kůže je zrcadlo celkového zdravotního stavu, a proto ani "zaručeně účinná" kosmetika zázraky neumí. Zdravý životní styl a pohoda ve vaší duši se zkrátka odrazí i navenek.