Kuřáci, pivaři a masožrouti po padesátce umírají rychleji než jejich vrstevníci

Na co také máte nárok ze zdravotního pojištění * preventivní prohlídka jednou za dva roky u praktického lékaře

* od 50 do 54 let se provádí v jednoročním intervalu a od věku 55 let ve dvouletém intervalu preventivní vyšetření na přítomnost krve ve stolici

* ve věku od 55 let se jako druhá varianta nabízí endoskopické vyšetření střev v intervalu 10 let

* ve věku nad 50 roků individuálně po poradě s lékařem ultrazvukové vyšetření prostaty a ledvin jedenkrát za 1-2 roky

* krevní test čili vyšetření hladiny nádorového markeru prostaty

* jedenkrát ročně kontrola zubním lékařem