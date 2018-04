Které potraviny jsou nejzdravější

Brokolice, borůvky, čaj, dýně, fazole, jogurt, krůta, oves, pomeranče, rajčata, sója, špenát, tuňák a vlašské ořechy.

Tak zní podle amerického lékaře Stevena Pratta formulka, kterou by si měl zapamatovat každý, kdo touží být zdráv a dlouho živ.

"Jídlo, to správné jídlo, může opravdu změnit vaši biochemii," citoval Pratta britský list The Observer, odkud zprávu převzala ČTK. "Zapamatujte si to, až budete dělat příští velký nákup, a zdraví, dlouhý život a krásu máte zajištěnou," dodává americký lékař.

Pratt své názory shrnul v knize SuperJídlo, která se v zámoří stala hitem. Výhodou jeho rad je jednoduchost, minimálně ve srovnání s různými složitě rozepisovanými dietami. Jenže, může to skutečně fungovat?

"Potraviny, které doporučuje, jsou jistě zdravé, ale zase bych to nepřeceňoval," říká obezitolog Vojtěch Hainer, ředitel pražského Endokrinologického ústavu. Za plus Prattových rad považuje fakt, že vybírá různá jídla z několika skupin, z nichž každá prospívá lidskému tělu nějak jinak, a navzájem se tak doplňují.

14 potravin, které změní váš život?

Americký lékař tvrdí, že jím uváděné "superpotraviny mohou pomoci zastavit poškozování na buněčné úrovni, které může přerůst v nemoc". Pratt přisuzuje těmto jídlům preventivní účinky proti srdečními chorobami, cukrovkou, rakovinou i demencí.

Zároveň slibuje těm, kdo se budou řídit jeho radami, že se budou cítit i vypadat lépe a navíc budou mít víc energie. Jím doporučovaná jídla jsou totiž vcelku bohatá na živiny a na druhou stranu v sobě neskrývají přehršli kalorií.

Čemu věří hvězdy

Pratt a jeho doporučení se staly novým hitem i mezi tamními celebritami, ačkoli lékař na druhou stranu kritizoval jiného jejich oblíbence, autora takzvané Atkinsovy diety. Ta však na rozdíl od jeho vcelku vyvážených rad doporučuje lidem, aby jedli bílkoviny a tuky a vzdali se příloh a sladkostí.

Na Atkinse přísahají takové hvězdy jako Jennifer Anistonová, Geri Halliwellová či Renée Zellwegerová - jenže jeho dieta je nebezpečně jednostranná. "Pokud jíte zdravou, celozrnnou stravu, cítíte se plní dávno předtím, než začnete tloustnout," vysvětluje Pratt, v čem jsou přednosti jeho rad.

Podporu už Prattovi vyslovily respektované časopisy New England Journal of Medicine, American Journal of Clinical Nutrition a Journal of Agricultural Food Chemistry. "Zdůvodnění zní velmi dobře," cituje agentura ČTK Katherine Tallmadgeovou, mluvčí Americké dietetické asociace. "To všechno jsou dobré zdravé potraviny, které by se měly konzumovat."

Ale i sám Pratt připouští, že pouhá kvalitní strava člověku dlouhý život a dobré zdraví nezaručí. "Měli byste také cvičit," nabádá. "Dávka pro dobré zdraví zahrnuje 30 až 60 minut aerobiku denně a posilování dvakrát až třikrát týdně."