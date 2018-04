Krize středního věku trápí i ženy. Jak ji poznat a přežít?

Čím dál tím víc ve vás sílí pocit, že vám život tak nějak protekl mezi prsty, že jste si zatím nic neužila, obětovala jste se rodině a domácnosti, že jste na míle vzdálená tomu, kde jste vlastně chtěla být, a jak jste si svůj život před lety představovala.

Manžel vás vytáčí už jen tím, že vedle vás spokojeně dýchá a každý den vaší rodiny vám připadá k nesnesení stejný a nezajímavý. Potřeba změnit to a konečně začít žít u vás pomalu nabírá tragikomických rozměrů.



Jsem nešťastná. Bezdůvodně... Dojmy a strasti v období, kdy je všechno špatně, sdílejí ženy na eMimino.cz - například v diskuzi týkající se krize středního věku.



Začnete uvažovat o tom, že byste si z rodinného rozpočtu zaplatila plastickou operaci, respektive několik operací, které by vám vrátily mladistvý vzhled. Délka vašich minisukní a výstřednost modelů se stává noční můrou vaší rodiny, která by vás nejraději zavřela pod zámek, abyste přestala vyrážet na noční tahy s kýmkoli, kdo je zrovna po ruce.



Rozhlížíte se kolem sebe a hledáte někoho, s kým byste si mohla zpestřit nudu svého manželství. Anebo se naopak zhoupnete do druhého extrému a rezignujete na všechno, co vás doposud bavilo, nic se vám nechce dělat a připadá vám, že nic nemá cenu, protože na to, aby se něco změnilo, máte už v životě příliš málo času. Krize středního věku totiž zdaleka není jen výsadou mužů, ale postihuje i ženy:



Extrémní sporty i charita

To, že krize středního věku není jen výmyslem rozháraných spisovatelů, dokázal výzkum z letošního roku. Podle jeho závěrů skutečně lidé po čtyřicítce pociťují nespokojenost, osamění a uvědomují si, že se jejich život nevyvíjí takovým směrem, jaký si představovali. Nejhlubší je tato krize údajně mezi čtyřicátým a dvaačtyřicátým rokem a postihuje muže i ženy.



Další odborníci však tvrdí, že se nástup krize středního věku posouvá kvůli obrovskému společenskému tlaku stále do nižšího věku a krizí teď běžně trpí i lidé po třicítce. Dobrou zprávou, ke které dospěl výzkum z roku 2013, je skutečnost, že ženy v krizi středního věku jsou na tom údajně lépe než muži, protože zatímco mužská krize trvá od tří do deseti let, ženy se s ní potýkají v průměru od dvou do pěti let.



Přemýšlíte, zda se krize středního věku může týkat aktuálně i vás? Vědci už definovali její jednotlivé příznaky. U žen k nim patří zásadní a náhlé změny vzhledu, podstoupení plastických operací či panika ohledně vlastního zdravotního stavu. Typické je také srovnávání sama sebe s mladšími a úspěšnějšími lidmi z vašeho okolí (například s kolegy, kamarádkami...), často se objevují pocity vyčerpání, ale i zvýšeného zájmu o muže kolem vás a snaha o upoutání jejich pozornosti.



Deník Telegraph zase ve spolupráci s odborníky sestavil celou čtyřicítku symptomů krize středního věku. Je mezi nimi vyhledávání extrémních sportů a koníčků, masivní užívání potravinových doplňků a vitaminů, neochota prozrazovat svůj pravý věk, pořízení tetování, držení diet, kompletní výměna přátel, ale i nově objevená vášeň pro charitu.



Střet očekávání a reality

"Krize středního věku se dá jednoduše popsat jako střet očekávání a reality," říká psycholožka Marcela Vojířová.

"Každý máme nějaké sny, plány a představy o tom, jak bude náš život vypadat a fungovat za několik let. V určitém věku už je potom zřejmé nejen to, že naše očekávání a realita se rozcházejí, ale i skutečnost, že už se budeme muset s nesplněním svých snů smířit i do budoucna. U žen se často objevuje zklamání z toho, že spoustu let obětovaly rodině a dětem, které jsou teď velké, začínají se osamostatňovat, nebo už jsou zcela samostatné a nepotřebují už takovou péči a tolik času svých rodičů. Žena v kritickém věku se najednou rozhlédne kolem sebe a zjišťuje, že už má mládí za sebou a se svým životem vlastně není příliš spokojená."



"Na její místo, pracovní, společenské a často i vztahové, se tlačí mladší konkurentky a ona může snadno získat pocit, že se jí nedostává dostatečně účinných zbraní. Některé ženy to řeší tím, že se snaží udělat mladší prostřednictvím plastických operací a drastických diet, jiné se snaží navázat kontakty s mladšími lidmi a zapadnout mezi ně, jiné zase zaujmou k životu pasivní postoj a rozvine se u nich jakási apatie," vysvětluje psycholožka.



Riziko, že vás krize středního věku postihne, je větší, pokud jste rozvedená, nebo svobodná. Oproti vdaným ženám je ta pravděpodobnost dvakrát větší.



Pravidla přežití

Krize středního věku je sice nepříjemným životním obdobím, ale stejně jako proti všem ostatním nepříjemnostem se proti ní dá bojovat. Odborníci v první řadě doporučují, aby si žena našla nějaký koníček, kterému se bude moci věnovat. "Je úplně jedno, zda vyzkoušíte nový sport, dáte průchod své kreativní stránce, nebo začnete pracovat jako dobrovolnice v útulku pro psy," říká psycholožka.



"Důležité je, abyste měla čas, který budete mít vyhrazený jen sama pro sebe a věnovala se aktivitě, která vás bude bavit a při které třeba i navážete nová přátelství. Nic nepodporuje krizi víc než pocit stagnace."



Pomůže vám i podpora ostatních lidí. Klidně se svým blízkým svěřte, co prožíváte a cítíte. Budou mít větší pochopení pro vaše nenadálé výbuchy a emocionální výlevy a vy na druhou stranu nejen uvolníte vnitřní přetlak, ale pomůže vám to zformovat a formulovat to, co vás trápí, co máte v hlavě a bude se vám lépe hledat řešení.



Dbejte o sebe, ale s vědomím svého skutečného věku. To, že budete nosit minisukně velikosti poštovní známky, z vás náctiletou neudělá, ani vám nezajistí obdiv okolí. Snažte se udržovat v kondici tak, abyste se sama cítila dobře a měla ze sebe příjemný pocit, což nutně neznamená, že musíte okopírovat každý trend, který se ve vašem okolí mihne. Spíše investujte do kvality.



"I když je průvodním znamením krize středního věku zklamání z promarněných příležitostí a nedosažených cílů, nikde není psáno, že musíte zůstat u svých původních plánů a snů. Najděte si nové cíle, formulujte si pro sebe věci, kterých byste chtěli dosáhnout a které jsou pro vás důležité. To je ta nejlepší motivace do budoucna," uzavírá psycholožka.