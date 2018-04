Křečové žíly nejsou jen vada na kráse, nepodceňujte jejich léčbu

Co můžete pro své žíly udělat sami? * Neseďte dlouhou dobu, občas se postavte a protáhněte nohy.

* Zbavte se nadbytečných kilogramů a nenoste těsné oblečení. * Pravidelně cvičte, jezte hodně zeleniny a ovoce, celozrnné výrobky, luštěniny a ořechy. * Užívejte přípravky s extrakty z plodů jírovce – kaštanů. Ty jsou vhodné pro krátkodobou léčbu žilní nedostatečnosti. Upravují totiž propustnost žilní stěny, a tím zabraňují otokům. * Vyzkoušejte akupunkturu; jehličky se napíchnou do postižené žíly, čímž se zvýší průtok krve v žilách a dojde k posílení žilní stěny. Pozor, tuhle metodu by ale měl provádět pouze lékař s akupunkturní praxí! * Dopřávejte si masáž nohou a jednou za čas si sprchujte lýtka střídavě teplou a studenou vodou. * Zkuste jednoduché cviky z jógy – lehněte si na záda u zdi, opřete si o ni chodidla (kolena jsou rovná a nohy zdvižené v úhlu 45°). Zůstaňte v této pozici asi tři minuty a zhluboka a rovnoměrně dýchejte. * Odstraňte zácpu – jezte dostatek vlákniny, jako jsou cereálie, jablka a hrušky, fazole atd. Namáhavé vyprazdňování při zácpě brzdí tok krve z nohou a vyvíjí tlak na žíly lýtek. * Zapomeňte na vysedávání v horké koupeli. V ní by vám cévy ještě více naběhly.