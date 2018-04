Krabičková dieta je fenomén. Za zhubnutí si ale připlatíte

V poslední době je krabičková dieta velmi populární, pustily se do ní i mnohé známé osobnosti. Například herec David Novotný shodil po dvaceti dnech deset kilo. A pokračuje dál.

Pojďte si povídat do Kavárničky Máte vlastní recept, jak ošálit žaludek, zahnat hlad a přitom netloustnout? Napište o tom zde.

Co to vlastně krabičková dieta je? Jedná se o dietu, kdy vám firma navaří jídlo na celý den, rozporcuje ho zpravidla do pěti krabiček, které pak v určený čas sníte. Dostanete snídani, svačinu, oběd, druhou svačinu a večeři.

Nic jiného byste už jíst neměli. Pokud tento režim dodržíte, měli byste shodit 4 až 6 kilo za měsíc. Záleží, na jaké váze jste s hubnutím začali. Čím vyšší váha, tím to jde ze začátku rychleji. "Čtyři až šest kilo za měsíc je reálné a rozumné hubnutí," říká nutriční terapeutka Lenka Mičová z projektu Žij zdravě.

Pro lidi, kteří nemají čas

Většinou to funguje tak, že vám krabičky společnost přiveze ráno na domluvené místo. Vy si je vyzvednete a uložíte do lednice. Jídlo, které se konzumuje teplé, se ohřívá v mikrovlnné troubě. Je to velmi pohodlné a časově úsporné, protože každý den si vařit energeticky vyvážená jídla není jednoduché.

Jak to funguje - Dostanete každý den 5 krabiček na celý den. - Některá jídla se konzumují studená, jiná se ohřívají v mikrovlnné troubě. - Jídla jsou zdravá a mají ideální energetickou hodnotu. Pro ženy 5 000 kJ, pro muže 7 000 kJ. - Při dietě se doporučuje hodně pít - až tři litry neochucené vody denně. Na alkohol u krabičkové diety zapomeňte, je velmi kalorický. - Firmy zajišťují rozvozy od pondělí do pátku, o víkendech se stravujete sami. - Ceny jsou různé, pohybují se od 200 korun za den výše. - Některé společnosti nabízejí zkušební týden, po něm se můžete rozhodnout, zda chcete pokračovat celý měsíc nebo zda vám tento typ diety nevyhovuje. - Pokud budete dodržovat režim a nebudete jíst nic jiného, měli byste zhubnout 4 až 6 kilo za měsíc. - První dny budou možná krušné, než si tělo zvykne na jiné jídlo a menší porce, budete pociťovat hlad, ale po pár dnech se vše srovná. - Pokud to nevydržíte a něčím se dojíte, pak zeleninou, která má minimum kalorií. A pokud si něco dáte navíc třeba na oslavě, pak si dopřejte druhý den více pohybu.

"Tento typ diety se hodí převážně pro náročné klienty, kteří nemohou nebo nechtějí věnovat redukci své hmotnosti více času, než je nutné, a volný čas pro ně představuje značnou hodnotu," vysvětluje Marcel Pekárek, jeden ze zakladatelů společnosti I Feel Well, která se krabičkovou dietou zabývá.

Ke krabičkám je potřeba hodně pít, až tři litry neochucené vody denně. "Při dietě je velmi důležitý energetický příjem. Ten by měl být u žen kolem pěti tisíc kilojoulů, u mužů o dva tisíce více," doplňuje Pekárek. Takže dostanete do těla ideální množství energie vhodné k hubnutí, ale ještě vás to donutí jíst pravidelně.

Mezi nečastější klienty patří manažeři, právníci, lékaři, ale přibývá i matek na mateřské dovolené.

Odborníci tento způsob vítají

"Vhledem k tomu, že nepravidelná strava je jednou z nejčastějších příčin vzniku nadváhy, je vhodné využít možnosti, které nám pravidelnou a k tomu vyváženou stravu zajistí. Krabičková dieta je jistě dobrým řešením pro všechny, kdo chtějí rozumným způsobem zredukovat nadváhu a nechtějí se sami zamýšlet nad složením jídelníčku," říká Iva Málková ze společnosti STOB.

Velkou předností je také to, že hubnoucí při dodržování krabičkové diety nemusí složitě nakupovat a přemýšlet o jídelníčku. Pokud tedy bude konzumovat pouze jídlo dodané v rámci zvoleného programu, měl by mít zajištěn kvalitní, chutný a vyvážený redukční jídelníček.

Lenka Mičová krabičkovou dietu také doporučuje, pokud jí předchází individuální poradenství a individuální zhodnocení nutričního stavu a stravovacích zvyklostí.

"Myslím si, že je to výborný nápad. Je to možnost, jak bez starostí s vařením, nakupováním nastartovat změnu životního stylu. Určitě je to dobré řešení pro lidi, kteří hodně pracují a nemají na jídlo čas. A také pro ty, kteří by chtěli změnit svůj jídelníček, ale nevědí jak," říká Míčová.

Když jíte krabičky a přijde oslava

Krabičkovou dietu může zkusit každý, ale má i své nevýhody. Problematickou stránkou věci je dlouhodobost udržení stravovacího systému pomocí krabičkové diety. Řada lidí využije krabičkovou dietu ke zhubnutí a poté se vrací k normálnímu stravovacímu režimu.

"U nás to řešíme tak, že poté, co člověk zhubne na požadovanou váhu, nabízíme udržovací krabičkové stravování. Takže pokud někomu takový systém vyhovuje, může pokračovat i po zhubnutí," vysvětluje Marcel Pekárek.

Velkou zkouškou jsou při krabičkové dietě oslavy či dovolené, kdy se některé režimy nedají dodržovat a člověk má pocit, že nějak "vybočil", pak se k nastavenému programu špatně vrací.

"Držela jsem krabičkovou dietu měsíc a shodila čtyři kila. Mezitím proběhla jedna oslava a jedna svatba. Samozřejmě jsem neodolala, ale jedla jsem jinak než dřív. Na sladké jsem neměla ani chuť a místo grilované krkovice jsem si dala cuketu a lilek. Prostě už přemýšlím jinak. Věci, které vím, že nemám jíst, jsem přestala vyhledávat," říká pětatřicetiletá Lenka Moravcová z Prahy 5.

Jisté úskalí spočívá v tom, když krabičky využívá jen jeden člen rodiny. Například matka dvou malých dětí má krabičky, ale denně vaří pro děti a pro manžela. "Vyvstává pak otázka, zda je výchovné, aby maminka či tatínek měl, například k večeři, něco jiného než děti, respektive se stravoval samostatně," ptá se Iva Málková.

Pět dní s krabičkami, dva dny sami

Většina firem nabízí dietu jen od pondělí do pátku s tím, že o víkendu se stravujete sami. Můžete si tak zkusit, jak by vám to šlo samo poté, co byste s dietou skončili. Pokud "ujedete" a sníte něco hodně kalorického, odborníci doporučují přidat více pohybu. Například nejet do 5 patra výtahem, ale jít po schodech. Přidat pohyb je ke každému hubnutí prospěšné, kila pak půjdou dolů rychleji.

A kolik zaplatíte? Ceny jsou rozdílné, pohybují se většinou v rozmezí od 200 do 400 korun za jeden den pro ženy bez dopravy. Muži mívají kvůli většímu objemu jídla ceny o něco vyšší.

Přestože Iva Málková říká krabičkovým dietám ano, její společnost jde jiným směrem. "Směřujeme spíše k tomu, aby se klienti naučili sami sestavit jídelníček, který bude vyhovovat jejich životnímu stylu, a přitom bude odpovídající složením i energetickým příjmem. Součástí našich kurzů je i práce s time managementem, aby si i velmi zaměstnaný člověk uměl ve svém časovém harmonogramu čas na jídlo udělat," dodává.