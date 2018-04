Kouření se stalo smrtící zálibou chudých

12:16 , aktualizováno 12:16

Každého desátého člověka zabije tabák. Do roku 2030 to už bude jeden z šesti. Na následky kouření ročně umřou čtyři miliony lidí. Kuřáků přibývá hlavně mezi muži i ženami s nízkými příjmy. Zjistil to výzkum, který u příležitosti Mezinárodního nekuřáckého dne zveřejnil Státní zdravotní ústav.