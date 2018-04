Kouření ročně zabije 4,9 milionu lidí

"Děje se to převážně v rozvojových zemích a je to zátěž, jež prohlubuje jejich chudobu," citovala agentura AP generálního ředitele WHO Lee Jong-wooka.

Letošní nekuřácký den proto dostal podtitul: "Tabák a bída: bludný kruh". A z něj je nutné najít cestu ven.

Podle průzkumu žije v rozvojových zemích 84 procent kuřáků a právě zde je tabák velmi oblíbený. Dnes kouří 1,3 miliardy lidí a za 21 let bude ve světě 1,7 miliardy kuřáků.

Zejména v rozvojových zemích jsou výdaje na tabák mnohem vyšší než peníze, jež rodiny vynakládají na potraviny, zdravotnictví a vzdělání. Například v Egyptě, píše se ve zprávě organizace, lidé za cigarety utrácejí 10 procent svých příjmů, to je desetkrát více než za vzdělání.

Do boje proti tabáku už "táhnou" státy na západ od našich hranic. Kouření na veřejných místech včetně restaurací a barů už například není možné v Irsku. V Kanadě a Norsku začíná toto nařízení platit prvního června, na plážích kalifornského Malibu si nebude možné zapálit od července.

Kalifornští zákonodárci však šli ještě dál, chtěli pokutovat kouření v autech, v nichž jedou malé děti. Návrh však neprošel. První ovoce přináší irský zákaz. Podle vládního průzkumu si nyní cigaretu večer v hospůdce odpustí jeden z pěti lidí. Do barů navíc chodí více nekuřáků, zatímco počet milovníků cigarety zůstal stejný.

S výčtem nemocí si před Světovým dnem bez tabáku pospíšili i lékaři a rozšířili seznam chorob, které podle nejnovějších poznatků kouření způsobuje. Nově sem patří šedý zákal, akutní myeloblastická leukemie, rakovina ledvin a žaludku.