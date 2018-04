Trpíte bolestí zad? Možná za to může kouření, naznačuje studie

Klíč je v tom, jak kouření ovlivňuje mozek, říká Bohdan Petre, vedoucí studie, kterou vypracovali odborníci z lékařské fakulty americké Northwestern University. „Zjistili jsme, že se u kuřáků změní způsob, jak mozek na bolest reaguje.“



Vědci zkoumali 160 dospělých lidí, kteří nedávno začali trpět bolestí zad, dvaatřicet pacientů s chronickou bolestí a pětatřicet zdravých jedinců. Pětkrát během jednoho roku jim skenovali mozek pomocí magnetické rezonance. Kromě toho účastníci hodnotili intenzitu bolesti a vyplňovali dotazník o kouření i celkovém zdravotním stavu.

Potom se výzkumníci zaměřili na aktivitu mozkových center, která jsou zodpovědná za závislost a odměňování. Ukázalo se, že tytéž oblasti mají vliv i na chronickou bolest. Čím pevněji jsou propojená, tím hůře bolest snášíme a tím větší je šance, že se změní na chronickou.

Přesný důvod, proč se to děje, zatím vědci neodhalili. Vědí zato, že u lidí závislých na tabáku jsou obě centra propojená velice pevně: proto právě zkoumaní kuřáci projevili větší náchylnost k bolesti zad.

„U těch, kteří se rozhodli s kouřením přestat, jsme navíc zaznamenali dramatickou změnu. Když se cigaret vzdali, začalo se propojení rozvolňovat, postupně se zvýšila i odolnost vůči bolesti zad,“ vysvětlil Bohdan Petre. Další výzkumy by podle něj mohly přispět k pochopení mozkových mechanismů. To by se v budoucnu dalo využít při prevenci a léčbě různých druhů bolesti.

