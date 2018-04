Stres z koktání snižuje tlak a způsobuje špatné držení těla, tvrdí lékaři

Potíže s koktavostí mohou mít až čtyři procenta dětí a mladých lidí, u dospělých se vyzráním nervové soustavy počet snižuje na zhruba jedno až dvě procenta v populaci.

"Vady plynulosti řeči jsou propojené s dysbalančními problémy. Tělo bývá obvykle jednostranně přetížené a člověk je neustále ve stresu. Důsledkem toho může mít vadné držení těla i například psychické problémy," uvedla internistka Hana Kubešová.

Na druhou stranu výsledky studie ukázaly, že lidé s vadami řeči se více při komunikaci namáhají. Některé jejich svaly pracují víceméně celou dobu, po kterou jsou vzhůru, a díky tomu mají nižší hodnoty krevního tlaku i cholesterolu než ostatní.

Podle odborníků je dobré začít řešit vady řeči co nejdříve. "Koktavost se obvykle projeví kolem třetího roku věku. Může to být náhle, například po nějaké události, nebo i plíživě. Potíže se potom mohou vracet, či zhoršovat každé tři roky až do dospělosti," řekla logopedka Ilona Kejklíčková ze Soukromé kliniky Logo, která se problémem dlouhodobě zabývá. Zdůraznila, že rodiče by s dítětem, u kterého se zjistí vady řeči, měli co nejdříve navštívit odborníka.

Při koktání je podle specialistů důležité, aby dítě mělo klidový režim a cítilo se co nejméně stresovaně. Na léčbě spolupracují logopedové, neurologové, foniatři, internisté a další odborníci. "Důležitá je také rehabilitace, která pomůže uvolnit přetížené svaly," podotkla Kejklíčková.