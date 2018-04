Kofein v limonádách může způsobit návyk

Smyslem přidávání kofeinu do perlivých nápojů není jen zvýraznit chuťové vlastnosti těchto nealkoholických nápojů, ale také způsobit návyk jejich konzumentů. K tomuto závěru došli vědci z americké Univerzity Johnse Hopkinse, kteří výsledky svého bádání zveřejnili v časopise Archives of Family Medicine, informovala agentura AFP. "Výrobci limonád přidávají do nápojů drogu vytvářející lehkou závislost a ovlivňující náladu, čímž lze nepochybně vysvětlit skutečnost, proč lidé tak často preferují z limonád ty, které kofein obsahují," prohlašuje psychofarmakolog Roland Griffith, který výzkumy vedl.