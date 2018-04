Kmenové buňky, morálka a věda

Lidské embryo, které naklonoval korejsko-americký tým vědců, opět vzbudilo oprávněnou diskusi o tom, co všechno věda může, co je a není etické. Máme právo zkoumat embryonální kmenové buňky a využívat je pro léčbu nevyléčitelně nemocných? Či je správné to zakázat?