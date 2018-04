Klonoval jsem embryo, tvrdí lékař

Mnozí experti jsou vůči tvrzení doktora Panose Zavose, který se dlouhodobě věnuje umělému oplodňování, skeptičtí.

Zavos uvedl, že přenesení do těla pětatřicetileté ženy provedl na blíže nespecifikovaném místě a že stále čeká, jak se embryo v těle ujme.

Zavos ovšem nepředložil žádné důkazy a ani neprozradil, kde se zákrok odehrál. Poznamenal jen, že to nebylo v USA, v Británii ani jinde v Evropě.

"Dva týdny čekáme na výsledky těhotenství," řekl užaslým novinářům na mimořádné tiskové konferenci v Londýně.

Úspěšnost odhaduje na 30 procent. "A hledám další dobrovolnice," dodal.

Jeho šokující prohlášení okamžitě odsoudila britská vláda. Uvedla, že takové praktiky jsou v Británii nelegální.

Ministr zdravotnictví John Reid zavrhl pokus vytvořit klonováním lidské dítě a označil ho za odporné zneužití genetické vědy. Vatikán Zavosův čin považuje za "urážku lidského bytí".

Experti na umělé oplodnění uvedli, že jestli je pravda, co Zavos říká, je to velmi riskantní krok a podání falešné naděje lidem, kteří touží po dítěti.

Kritici upozorňují, že klonování lidí je v rozporu s etikou, neboť u zvířat při klonování vzniklo množství různých vad a abnormalit.

Pustit se na tak experimentální půdu je podle nich nejen neetické a nebezpečné, ale i nezodpovědné. Zavos však obavy svých oponentů odmítá.

Zavos chce dělat díte na "náhradní díly"

Zavos se také společně s britským specialistou Paulem Rainsburrym chystá zveřejnit plán nabízet párům štěpení embryí. Jedna část zárodku by byla implantována do matčiny dělohy a vyvinula by se normální cestou v dítě; druhá část embrya by byla zmražena.

Zavos s Rainsburrym tvrdí, že uschované embryo by později mohlo sloužit jako zdroj kmenových buněk, za pomocí nichž by se léčily případné choroby či vady narozeného dítěte.

Tuto techniku však u lidských embryí Zavos zatím nevyzkoušel. "S velkým úspěchem jsme rozštěpili zárodky zvířat, ale u lidí ještě ne. Naším záměrem ale je to udělat," uzavřel Američan.