Kloktání soli

Při bolesti v krku se mi osvědčilo sáhnout místo do lékárničky do kuchyňské linky. Ve skleničce vody rozpustím přiměřené množství soli (2-3 lžičky). Tento roztok poté kloktám a bolest je ta tam. Není to dvakrát příjemné, zato však účinné.