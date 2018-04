Když se zamění chodidla za rodidla aneb veselé historky masážní

Klasické, thajské, čínské, tantrické, čokoládové, lávovými kameny... Masáže všeho druhu jsou v Česku stále oblíbenější a navštěvovanější. Zeptali jsme se masérek a masérů na jejich nejvtipnější zážitky a zkušenosti.

Po skončení masáže se recepční ptá klienta, zda se mu provedená procedura líbila. Starší pán si ale stěžuje, že masérka masírovala příliš rychle, takže mu zaplacená hodina utekla "dřív, než se stačil rozkoukat."

Tady jsou další historky, jak je popsali pracovnice a pracovníci vyhlášených masážních salonů:

Lilek, lilek

Klient se po masáži na recepci ptal recepční, proč mu masérka stále říkala: "Lilek lilek." Nevěděl, co má dělat. Thajka ale jen svou thajskou angličtinou opakovala: "Relax, relax."

Protože angličtina Thajek je často jen odposlouchaná, některá slova jsou pak legrační, kdo není zvyklý, často Thajkám ani nerozumí. Při thajské masáži je důležité, aby se člověk uvolnil a terapeutka mohla pracovat s uvolněnými svaly. Až příště uslyšíte při masáži "lilek, lilek", tak se prosím uvolněte a relaxujte.

A pokud vám Thajka říká "sabai sabai", nepřipomíná vám název našeho centra, ale thajsky vám říká, abyste se uvolnili. Sabai znamená v thajštině relax, uvolnění či pohodu.

Namasíruj mi chodidla

Tato příhoda je z kurzu Joni a lingam, kde se vyučuje masáž pohlaví pro muže a ženy. Jeden z účastníků náruživě masíroval intimní partie své partnerky, ale z její energie instruktoři cítili, že se jí masáž úplně nelíbí.

Když ke dvojici přišli a optali se ženy, jak se jí to líbí. Nespokojeně se zavrtěla a povzdechla, že svému partnerovi stále marně opakuje, aby jí namasíroval chodidla. Partner se omlouval: "Já slyšel, že chce namasírovat rodidla…"

Drogová metoda

Na "uvítací hodinu" přišla velmi sympatická paní. Po konzultaci a masáži se zvedla z lehátka a řekla: "Chtěla jsem se vás ještě zeptat na tu drogovou metodu." Šokován otázkou jsem zkameněl, ale po pár vteřinách mi došlo, že měla na mysli Dornovu metodu.

Záda jako Yetti

Na masáž zad přišel statný a podsaditý cizinec. Při pohledu na něj si masérka řekla, že to bude fuška. A to ještě netušila, co ji opravdu čeká. Když se pán vysvlékl a položil se na břicho, měl tak chlupatá záda, které se hned tak nevidí. To nebyly "normální" chlupy. To byla srst, nebo spíš vlasy. Dlouhý a velmi hustý, černý porost jako Yetti.

Ani po nalití asi půl litru oleje se to nedalo masírovat. Chlupy se muchlaly, splétaly a dřely. Masérka zvolila techniku tlaku dlaněmi, pěstmi a lokty. Najednou pán, který měl paže spuštěné z lehátka, jakoby přestal dýchat. Masérka se lekla, jestli se mu něco nestalo. Oči měl zavřené, ani se nepohnul a dech nebyl slyšet. Chtěla s ním zahýbat, ale bála se, že se bude zlobit.

Pak ji napadlo: "Jestli umřel a budu tady ještě půl hodiny masírovat mrtvolu, už si jako masérka neškrtnu." Přiložila mu tedy zrcátko k jeho nosu. "Měli byste vidět jeho pohled, když to zaregistroval a zvedl hlavu."

Masáž v čepici

Přišla starší paní s dárkovým poukazem na čokoládovou masáž. Jako obvykle jí masér nabídl jednorázové kalhotky a jednorázovou čepici. Tázavě se podívala na věci ve svých rukou a odešla do šatny. Za chvíli bylo slyšet: "Už jsem převlečená!" A stála tam jen s čepicí na hlavě.

Plácací masáž

Asi před měsícem volal do salonu pán, který měl zájem o masáž. Tedy stejně tak jako ostatní klienti. On byl však jiný. Velice ho zajímalo, jestli má salon samostatnou místnost s dobrým odhlučněním a nikoliv jen masérské lehátko za plentou. A to z toho důvodu, že když to pleská, tak se velice stydí.

V první chvíli masérka neměla tušení, o čem to pan Plácal mluví, ale on mi to záhy s radostí osvětlil. Potřebuje masérku, která mu naplácá, a tím pádem to bude pořádně pleskat. Prý je pro něj již od dětství plácání na zadek odměnou, nikoliv trestem. Nyní to bere jako relax a dokáže se u toho zcela uvolnit.

Masérka byla v rozpacích a oznámila panu Plácalovi, že masáže poskytuje každému stejné, a pokud chce od někoho naplácat, bude se muset obrátit na někoho jiného. Poděkoval, rozloučil se a masérka ho má dodnes v telefonu uloženého jako: Nezvedat - Plácal.

Historky dodaly masážní studia Sabai, Altermedi - Masáže s efektem, Tantra World, Studio Dakini a masérka Petra Budějická.