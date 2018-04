Když se z úzkosti stane choroba

Kazí vám úzkost život? Následující test ukáže, zda vám hrozí nějaká z forem úzkosti. Otázky se vztahují k různým podobám této psychické poruchy, a proto i jedna jediná kladná odpověď může znamenat, že jste ohroženi. Záleží pak na intenzitě problémů. • Vyhýbáte se nějakým situacím či místům, kde vám nebylo dobře, a vy se obáváte, že by se vše mohlo opakovat (v obchodě, v kině, v dopravním prostředku, na ulici, doma...)? • Potřebujete někoho, s kým se cítíte bezpečnější, protože v případě potřeby vám pomůže a zachrání vás třeba tím, že zavolá lékařskou pomoc nebo vytáhne zapadlý jazyk při vašem kolapsu? • Obáváte se nějaké nemoci (AIDS, rakovina, infarkt...), byli jste na různých vyšetřeních, nic závažného vám nezjistili, ale vás to uklidnilo jen na krátký čas? • Máte strach ze ztráty sebekontroly - že provedete něco proti své vůli, třeba začnete na ulici vykřikovat vulgární slova nebo schválně ublížíte nějaké druhé osobě? • Musíte opakovaně kontrolovat, jestli jste něco opravdu udělali (vypnuli všechny elektrické spotřebiče, plynový sporák...), nebo naopak kontrolujete, zda jste něco špatného neudělali (nesrazili někoho autem, někomu něco nevhodného neřekli...)? • Nebo se musíte opakovaně a dlouho umývat, složitě a opakovaně něco čistit před použitím či po použití? Je vám to nepříjemné, zabírá vám to mnoho času, ale stejně vás něco nutí to udělat? • Máte nějaký rituál při některých činnostech, který kdybyste neprovedli, tak z toho máte velmi špatný pocit? • Máte problémy v sociálním kontaktu s cizími lidmi, při veřejném vystoupení, telefonování? Je vám nepříjemné, když se máte představit? Neradi jíte ve společnosti, protože máte pocit že vás pořád někdo sleduje? • Zažili jste děsivou situaci (nehodu, přepadení, znásilnění...), která se vám ve vzpomínkách vrací a nepříjemně ovlivňuje váš život?