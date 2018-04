Když se dědí špatné zdraví

Zprávy o nových objevech týkajících se genů se objevují v novinách takřka denně.

Potvrzuje se domněnka, že lidé dědí sklon k nemocem, které se v některých rodinách vyskytují nápadně častěji než v jiných.

"Příkladem může být třeba rakovina tlustého střeva," říká gastroenterolog Jan Martínek.

Geny hovoří do toho, jestli člověk dostane cukrovku, kolik bude vážit či zda ho ohrožují nádory. Ovlivňují i sklon k závislostem, třeba na alkoholu či cigaretách. Znamená to tedy, že kdo do vínku nedostal ty správné rodiče, má smůlu? Ne tak docela.

"Genetická výbava může život jedince hodně ovlivnit, ale tyto dispozice nelze přeceňovat," říká genetik Václav Pačes.

Velmi jasně je to vidět na příkladu obezity. Na tělesné hmotnosti se vliv dědičnosti podepisuje z 50 až 60 procent. Ale i lidé z rodin, kde sto kilo je považováno za normální váhu, mohou být štíhlí a naopak. "Na dědičnost se u obezity vymlouvat můžeme. Nijak nám to však nepomůže," říká obezitolog Petr Sucharda.

Rodiče na překážku

U mnoha potíží se riziko onemocnění dá snížit třeba změnou životosprávy, kontrolami, případně preventivním zásahem. "To platí třeba o rakovině prsu, ženy se zvýšeným rizikem by měly začít chodit na kontroly dříve a častěji," doporučuje radiolog Jan Daneš z pražské Všeobecné fakultní nemocnice.

Rady lékařů však ne vždy padají na úrodnou půdu. Dokladem mohou být zkušenosti profesora Josefa Hyánka z pražské Nemocnice Na Homolce, který se věnuje dětem s vysokou hladinou cholesterolu.

"Vychovat děti a naučit je, aby třeba zdravě jedly, není problém. Ale mnozí rodiče to kazí, jsou líní, pohodlní, přejídají se, a jsou tak dětem špatným vzorem. Sami jsou přitom taky nemocní," říká lékař.

Podle něj pak dítě navzdory všem pokrokům v medicíně nemá šanci se dědičné chorobě - třeba problémům se srdcem a cévami - vyhnout. "Dědí se nejen nemoc, ale i chování, a to je někdy horší," soudí Josef Hyánek.

Vrozené vady se odhalují už před porodem

Počet dětí s vážnými vrozenými vadami v Česku klesá. Metody, kterými lékaři ještě nenarozené děti vyšetřují, se zdokonalují. Na celou řadu těžkých postižení tak přijdou v době, kdy přerušení těhotenství nebývá pro rodiče neúnosné trauma.

"Děti s těžkými rozštěpy nervového systému se již skoro nerodí," říká specialista na prenatální diagnostiku David Stejskal. "Pokud matky docházejí na stanovená vyšetření, dokážeme odhalit až 90 procent postižení, která se odhalit dají. U Downova syndromu je to sedmdesát procent," uvádí.

Stejně tak lékaři přijdou ještě před porodem na sedm z deseti vrozených srdečních vad. Pokud vědí, že dítě je ohrožené, nasměrují maminku přímo do pražské motolské nemocnice. Hned z porodního sálu se pak novorozenec dostává na operační stůl dětského kardiocentra.

"Téměř všechny tyto děti pak prožívají zcela normální, spokojený život. Před rokem 1977, než jsme s dětskou srdeční chirurgií v Motole začali, téměř všechny umíraly," říká kardiochirurg profesor Milan Šamánek.

Každá těhotná žena by měla během těhotenství podstoupit předem stanovenou sérii testů, zda je vše v pořádku. Jde o dva odběry krve a tři vyšetření ultrazvukem.

Dědičné choroby: Bojujte s nemocí, když to jde

Nemocí, u kterých nezbývá než se vyrovnat s dědičnou poruchou, není mnoho. Většinou se dá ovlivnit, jak a kdy se vrozené vlohy projeví.

Při zplození nového člověka se hraje genetická ruleta. Dítě při ní dostává od každého z rodičů polovinu svých vloh. Někdy při této hře vyjde poněkud nešťastná kombinace, s jejímiž následky nezbývá než se smířit.

Takovou genetickou havárií je například cystická fibróza. U dítěte se při ní potkává stejný špatný gen od otce i od matky. Výsledkem je nemoc, která výrazně ztrpčuje a zkracuje život. V plicích se tvoří příliš hustý hlen, což nesmírně ztěžuje dýchání.

Jednoduchá matematika

V tomto případě lékaři dokážou přesně spočítat pravděpodobnost, že dítě onemocní. Naštěstí je taková porucha poměrně vzácná - ročně se v Česku rodí přibližně čtyřicet dětí s touto nemocí. Ani jiné vážné choroby takto přímo a jednoduše dědičné nejsou časté.

Svůj podíl má dědičnost téměř na všech onemocněních, jen je většinou ve hře více genů a také jejich vzájemný vztah, a proto se třeba sklon k nějakému typu nádorů nedědí tak jednoznačně. Zároveň to však znamená, že riziko nelze spočítat zcela přesně.

Tak je tomu i při nejběžnějších nemocech srdce a cév. Člověk dědí způsob, jakým jeho tělo zpracovává tuky, ale nedědí rovnou infarkt. Jakým způsobem s tímto dědictvím naloží, má do značné míry ve svých rukou.

Nejlépe je to vidět na příkladu. Jeden takový má ze své praxe kardiolog profesor Petr Widimský.

"Otec rodiny měl první infarkt v 55 letech. Byl kuřák s nadváhou a denně jedl půl kila uzenin či masa. I po prvním infarktu dále kouřil. Zemřel na třetí infarkt v 58 letech," uvádí.

Jeho syn měl všechny předpoklady k tomu, aby jej následoval, nicméně se poučil. Nekouřil a celý život si udržoval normální váhu. První infarkt dostal až v 68 letech. "Poté se stal vegetariánem a dožil se 78 let - tedy o 20 let více než jeho otec," říká Petr Widimský.

Dědičné choroby a jak se jim bránit

Alergie a astma

Pokud je jeden z rodičů alergický, možnost, že dítě nemoc zdědí, je padesátiprocentní. Je-li alergická matka, je riziko přenosu na dítě vyšší, než trpí-li alergií pouze otec. Od alergického ekzému ke vzniku astmatu je jen krůček - dvěma třetinám dětí s kojeneckým ekzémem hrozí v pozdějším věku astma.

Jak se ubránit:

• není nutné vytvářet doma zcela sterilní prostředí, dítě se stejně do kontaktu s alergeny dostane - je však dobré nemít doma zvířata

• velký význam pro prevenci alergií má kojení

• když už alergie vypukne, je třeba ji léčit, aby se dále nezhoršovala

• kdo už se na nějakou alergii léčí, neměl by vysazovat léky bez vědomí lékaře, hned jak se zbaví nepříjemných příznaků

Cukrovka

Nedědí se nemoc sama, ale předpoklady k ní. Pokud má člověk jednoho rodiče diabetika, je pravděpodobnost, že bude mít v padesáti letech cukrovku 15 procent, v sedmdesáti letech 30 procent a v osmdesáti již 40 procent. Cukrovka druhého typu, která se objevuje ve vyšším věku, úzce souvisí s obezitou.

Jak se ubránit:

• udržujte si optimální hmotnost, riziko cukrovky stoupá už od mírné nadváhy

• stejně tak je důležité hlídat si krevní tlak a hladinu tuků v krvi

• po padesátce (člověk s diabetem v rodině už dříve) je dobré si nechat alespoň jednou za dva roky změřit hladinu cukru v krvi

Rakovina střev

Zhruba deset procent případů rakoviny tlustého střeva má genetickou příčinu. Vyššímu riziku čelí ten, u koho se tato nemoc vyskytla nejméně u dvou přímých příbuzných po sobě, například u otce a u bratra. Na vliv dědičnosti je třeba myslet, hlavně když se tyto nádory objevují u lidí mladších 50 let. Stejně tak polypy bývají předzvěstí zhoubného onemocnění.

Jak se ubránit:

• při krvácení do stolice je vždy nutné vyšetřit tlusté střevo v celé délce ohebným optickým zařízením (při takzvané kolonoskopii) a odebrat vzorky tkáně z podezřelých míst

• osoby s genetickou zátěží by měly toto vyšetření absolvovat každé dva roky už od 25 let

• jezte stravu s větším obsahem vlákniny, snižte příjem tuků, nekuřte, hýbejte se

Obezita

Množství tuku v těle se dědí asi ze 40 procent. Ještě výrazněji se dědí způsob, jak a kde se v lidském těle tuk ukládá - tedy zda jde o postavu typu jablka, nebo naopak typ hruška. Někdy může být za obezitou jen jeden gen - například gen pro hormon leptin, avšak tyto případy jsou hodně vzácné. Většinou je však za kila navíc odpovědná řada genů.

Jak se ubránit:

• uvědomte si, zda jste ze své rodiny nepřevzali špatné stravovací návyky

• pro lidi, kteří mají k nadváze dispozice, platí více než u ostatních, že příjem energie nesmí být vyšší než její výdej

• v případech velmi těžkých obezit se vyšetření na pozměněný konkrétní gen provádí v Endokrinologickém ústavu v Praze

Alkoholismus

Náchylnost k alkoholu se dědí zhruba ze 40 procent, přičemž chlapci jsou alkoholismem rodičů ohroženi více než dívky. Vědci objevili zhruba deset genů odpovědných za sklon k alkoholismu. Vrozené vlohy pro alkoholismus ještě neznamenají, že se z člověka stane alkoholik. K rozvoji závislosti se musí přidat i vliv prostředí.

Jak se ubránit:

• položte si otázku, jak moc a zda vůbec přímí příbuzní zvládali pití alkoholu

• pokud byly v rodině problémy s alkoholem časté, je nutné se hlídat

• nechcete být abstinenty? Dávejte si pozor na projevy závislosti, mezi ně patří zkracující se intervaly mezi pitím alkoholu, potřeba stále vyšších dávek, zanedbávání jiných činností

Deprese

Lidem, jejichž přímí příbuzní - rodiče, sourozenci - trpí depresí, hrozí mírně zvýšené riziko, že i oni budou čelit tomuto problému. Větší nebezpečí je i u těch, v jejichž příbuzenstvu se objevila schizofrenie a některé jiné těžké duševní poruchy. Neexistuje jeden konkrétní gen pro depresi, ale spíše souhrn dispozic k nemoci. Vlastní nemoc pak může spustit nějaká životní událost, ať už porod, dlouhodobé vypětí v práci nebo zkušenost s nezaměstnaností.

Jak se ubránit:

• pokud máte depresi v rodině, vyhýbejte se stresu a vypětí

• riziko zvyšuje i konzumace alkoholu a drog

• deprese je sice velmi obtížná, ale relativně dobře léčitelná nemoc, je proto třeba se obrátit se žádostí o pomoc na odborníka

Vysoký tlak

Vysokému tlaku (hypertenzi) se přezdívá tichý zabiják - i když sám o sobě nebolí, vede ke vzniku takových katastrof, jako je infarkt nebo mozková mrtvice. Pokud má někdo trvale vyšší systolický (ten "horní") tlak než 160, je riziko infarktu zvýšené dva a půl krát. Na vzniku vysokého tlaku se vrozené vlohy podílejí ze 30 procent. Nikdo by neměl mít tlak vyšší než 140/90

Jak se ubránit:

• kdo má hypertenzi v rodině, neměl by vynechat žádnou příležitost pro změření tlaku

• pokud se vysoký krevní tlak objeví a nedosahuje zatím extrémních hodnot, je možné jej zkrotit změnou životního stylu

• když to nepomůže, mají lékaři k dispozici širokou paletu léků. Případy, kdy ani kombinace tří či čtyř preparátů nezabere, jsou vzácné.

Rakovina prsu

Každý rok lékaři v Česku objeví kolem 4500 žen s nádorem prsu a 1200 s nádorem vaječníků. Přibližně deset procent z těchto onemocnění vzniklo kvůli genové poruše. Riziko rakoviny prsu je u těchto žen až osmkrát vyšší než u ostatních. Muži z těchto rodin jsou ve zvýšené míře ohroženi rakovinou prostaty a střeva.

Jak se ubránit:

• ženy, v jejichž rodinách se nápadně často vyskytuje rakovina prsu a vaječníků, by měly podstoupit genetické vyšetření - nejschůdnější je zeptat se na tuto možnost praktického lékaře.

• pokud se odchylka potvrdí, je vhodné si nechat prsy pravidelně vyšetřovat na magnetické rezonanci - běžná mamografie by nemusela stačit