Když je třeba staré klouby vyměnit za nové

Jen za rok 2005 lékaři vyměnili 21 799 kyčelních a kolenních kloubů, což je o 2431 více než o pouhé dva roky dříve. Potkalo to i sedmasedmdesátiletou Růženu Kohoutovou.

"Začalo to úpornými bolestmi kyčle. Ortoped mě léčil injekcemi, které na čas od bolesti pomohly," říká paní Kohoutová.

Když bolesti ani přes léčbu neustávaly, tak s operací souhlasila. "Už jsem nemohla ani chodit, ani ležet," vzpomíná.

"Chodím na procházky a kyčel mě vůbec nebolí," říká s úsměvem. Endoprotéza totiž svým majitelům přináší nejen větší pohyblivost, ale zbaví je i bolesti.

Nejsou to obyčejné náhradní díly

Mnoho lidí se domnívá, že ortopedie pracuje jako autoopravna - poškozená součástka se nahradí novou a ta po několika letech další. Nemocný by však neměl spoléhat jen na nový kloub, měl by si udržovat normální váhu a kloub nezatěžovat.

Umělý kloub je i přes použití nejmodernějších materiálů stále pro tělo cizorodým prvkem.

"Většina náhrad má na svém povrchu polyetylen, který se při každém pohybu lehce otírá, a tím vznikají mikroskopické částice," vysvětluje profesor Antonín Sosna, přednosta I. Ortopedické kliniky 1. lékařské fakulty Fakultní nemocnice v Motole.

"Tyto částice jsou pohlcovány odklízecími buňkami, které nastartují proces podobný zánětu. Kolem kloubu začne ubývat kostní hmota a endoprotéza se postupně uvolní."

Uvolněnou náhradu lze tedy po letech znovu vyměnit, pacient však musí počítat s tím, že každá další operace částečně zhorší funkci kloubu.

Naději v tomto ohledu mohou představovat implantáty, u nichž se stýkají keramické nebo kovové plochy, ale ani u nich zatím není dostatečně prokázáno, jaký mají vliv na ostatní orgány a jak velká bude jejich životnost.

Operací léčba nekončí

Implantace umělého kloubu není jednoduchý ani levný výkon, ceny za samotný implantát se dnes pohybují od třiceti do více než sta tisíc korun. Nelze ani pominout cenu pobytu v nemocnici, v rehabilitačním ústavu a v lázních.

Pacient sice, pokud mu lékař vše předepíše, nemusí nic platit, je však dobré si tuto cenu uvědomit. Nejen v této souvislosti by bylo škoda, kdyby zanedbal rehabilitaci.

"Cvičení by se mělo stát pravidelnou součástí režimu pacienta po implantaci endoprotézy. Vhodné je cvičit půl hodinu dvakrát až třikrát denně," doporučuje primářka revmatologického a rehabilitačního oddělení krčské nemocnice Marie Sedláčková.

Před nástupem do nemocnice by si měl pacient pořídit berle, ale třeba i nástavec na záchodovou mísu. Při takzvaném hlubokém sedu totiž hrozí vypadnutí kloubní hlavice z jamky.

"Správná rehabilitace je zcela zásadní, aby se obnovila funkce operované končetiny. Pokud například zůstává koleno v pooperačním období pokrčené, nelze už nikdy docílit normální chůze," varuje primářka Sedláčková.

Kdo za to může

Nejčastější příčinou poškození kloubů je osteoartróza a revmatoidní artritida. Obě způsobí destrukci chrupavky, která je na styčných plochách kloubů, což má velký vliv na pohyblivost daného kloubu.

Příčina jejího vzniku není zatím objasněna, ale ví se, že jisté prvky urychlují její průběh. Je to hlavně přetěžování kloubů ať už obezitou nebo sportováním s dopadem na tvrdý povrch.

"Pro zdravý kloub je na rozdíl od endoprotézy důležité udržovat ho neustále v pohybu, a to pohybu v odlehčení," říká profesor Antonín Sosna.

"Nejdůležitější věc, kterou může pacient udělat, aby mu kloub dlouho vydržel, je držet normální váhu. Hmotnost je tím nejvíc negativním prvkem ovlivňujícím životnost normálního zdravého kloubu."

S čím musím po totální endoprotéze počítat?

• Jak dlouho se bude hojit můj kloub?

Kožní jizva se zahojí zhruba během dvou týdnů. Měkké tkáně kolem kloubu potřebují k uzdravení šest až osm týdnů, proto je v tomto období nutné přísně dodržovat doporučení lékařů a fyzioterapeutů. Ti pacientovi poradí, jak se dostat bezpečně z postele nebo jak se chodí s berlemi po rovině a do schodů.

• Jaké omezení mi protéza přináší?

Především v prvních šesti týdnech hrozí riziko vykloubení. Tomu se musí předcházet správnou polohou nohy. Zakázaný je předklon s nataženýma nohama, pozice nohy přes nohu, sed v hlubokém a měkkém křesle, kde jsou kolena výš než kyčle, rovný sed s nataženýma nohama. Je také potřeba, aby pacient spal s polštářem mezi nohama.

• Je normální, že mám jednu nohu delší?

V souvislosti s deformacemi v okolí kloubu se může stát, že bude jedna noha delší. S rozdílem kolem pěti milimetrů se tělo vyrovná, nad jeden centimetr je potřeba používat upravený podpatek.

• Je lepší keramická, nebo kovová náhrada?

Povrch náhrad z umělé hmoty polyetylenu uvolňuje mikročástice do okolí, u kovu se toto riziko předpokládá menší. Zároveň však odborníci upozorňují na možnou souvislost uvolňování částeček kovu se vznikem určitého typu nádorů. Vzhledem k tomu, že se nové druhy kloubních implantátů používají zatím jen několik let, je těžké stanovit jejich možné vedlejší účinky a trvanlivost.

• Mám artritidu v kyčli, kdy musím na operaci?

Nelze plošně říci, kdy přesně pacient potřebuje náhradní kloub. Například ani závažné změny na rentgenovém snímku nemusí znamenat velké obtíže, na druhou stranu někdo i přes malé změny na snímku trpí krutými bolestmi a nemůže se pohybovat, proto se musí posuzovat vždy každý nemocný zvlášť. Také se musí brát ohled na věk pacienta, protože životnost implantátů není neomezená, a i když se dá náhrada později vyměnit, nese s sebou každý další zákrok více komplikací.

• Jak můžu po implantaci sportovat?

Nový kloub umožní nemocným větší rozsah pohybu a hlavně pohyb bez bolesti. Jenže každá protéza se s používáním opotřebovává a čím více ji bude pacient zatěžovat, tím dříve ji zničí. Lékaři proto doporučují mírný, rekreační pohyb, nejlépe ve vodě nebo na kole s mírným převodem, nikoli třeba hodinu denně na rotopedu.

• Jak poznám, že s mojí protézou něco není v pořádku?

Nejčastějším příznakem je bolest, alarmující je i zčervenání, otok, horkost nad operovaným místem, horečky. Kolem kloubu však mohou probíhat i takové změny, kterých si pacient nemusí sám všimnout, je proto nutné chodit na pravidelné kontroly včetně rentgenového vyšetření.

• Budou se omezení týkat i sexuálního života?

Pokud vám lékař řekne, že můžete pokračovat v běžných činnostech, má tím na mysli i sexuální aktivitu. Jen si musíte dát pozor, aby vaše nohy svíraly s tělem ten správný úhel.