Kdy antikoncepce uškodí?

Stačí si přečíst několik diskusních fór na stránkách věnovaných antikoncepci a je jasné: neexistuje hormonální antikoncepce, která by stoprocentně vyhovovala všem ženám. Jedna má pocit, že ztloustla, druhou rozbolela hlava. Třetí odpovídá, že preparát bere několik let a nic ji netrápí. Další přidává zkušenost, že po měsících na této antikoncepci raději přešla na jiný typ, protože mezi cykly měla slabé krvácení.

V takových případech někdy opravdu stačí sáhnout spolu s lékařem po jiném preparátu a problémy jako pnutí v prsou, akné nebo bolest hlavy jsou pryč.

Pak jsou ale ještě další možná rizika. Ty musí lékař zvážit ještě předtím, než dívce její první hormonální antikoncepci předepíše.

Kouření a estrogeny: nevhodné

Jedno z největších zdravotních rizik spojovaných s hormonální antikoncepcí představuje žilní trombóza. Nejčastěji bývá způsobena krevními sraženinami, které se mohou kdekoliv v těle takzvaně utrhnout a doputovat až do srdce či mozku, kde mohou způsobit infarkt nebo mozkovou příhodu. Za vznik krevních sraženin může hlavně hormon estrogen, který je obsažen v kombinované hormonální antikoncepci. Proč? Estrogeny zvyšují srážlivost krve, a pokud má dotyčná žena navíc poškozené cévní stěny (například kouřením) nebo jí krev v těle nekoluje tak rychle, jak by měla (například kvůli sedavému zaměstnání), je riziko o to vyšší.

Své o mozkové cévní příhodě a hormonální antikoncepci ví dnes osmadvacetiletá Věra Zajíčková, které po ní dočasně ochrnula půlka těla. Mozková příhoda se u ní přihlásila zcela nečekaně a za plného zdraví. "V mozku jsem měla dvě ucpané cévy. Příčin bylo několik, ale hlavní roli hrála hormonální antikoncepce, kterou jsem brala tři roky,“ vzpomíná. Na vině byla porucha srážlivosti krve.

Jak vysvětluje David Cibula z gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jsou ženy, které mají například i geneticky k těmto potížím sklon. U nich je riziko dvojnásobné. Není však podle něj užitečné ženy plošně testovat, spíše by měly vědět, že pokud jim například opuchne nečekaně lýtko, může to souviset s krevní sraženinou.

Daleko většímu riziku mozkové trombózy se vystavují ženy, které berou hormonální antikoncepci a k tomu kouří. Kouření a k tomu věk nad 35 let jsou považovány v tomto směru za největšího strašáka. Ti, kdo kouří, totiž nadměrně zatěžují srdečně cévní systém. Kouření například způsobuje okamžité i dlouhodobé zvýšení krevního tlaku a tepu, zvyšuje hladinu, poškozuje cévní stěny a krevní destičky, které přestávají plnit svou funkci, a tím, že se shlukují, mohou uzavřít cévu a způsobit právě trombózu. Ta hrozí více i těm ženám, které mají potíže s metabolismem tuků (cholesterolu). I proto je důležité, aby gynekolog před předepsáním hormonální antikoncepce věděl o všech chorobách, se kterými se léčíte nebo které se objevily ve vašem okolí.



Jak se chrání české ženy Jakou antikoncepci používáte? Hormonální 40 %

Kondom 13 %

Přerušovaný pohlavní styk 9 %

Nitroděložní tělísko 4 %

Metodou výpočtu plodných dní 3 %

Nemá partnera 22 %

Nepoužívá žádnou antikoncepci 16 % Jakou antikoncepci jste s partnerem použili při prvním pohlavním styku?

Žádnou 38 %

Kondom 39 %

Hormonální 10 %

Přerušovaný pohlavní styk 8 %

Ještě jsem neměla pohlavní styk 6 %



Pramen: Sexuologický ústav, 2007

Pozor na rakovinu prsu

Dalším často zmiňovaným aspektem je rakovina prsu. Vzhledem k tomu, že na jejím vzniku se podílí mnoho faktorů - od genů až po životní styl - odborníci dodnes nedokážou jasně říci, do jaké míry se dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce na vzniku karcinomu podepisuje. Nicméně shodují se na tom, že ženy, které hormony užívají více než deset let - a alespoň čtyři roky před prvním těhotenstvím - patří do více ohrožené skupiny.

"Kontinuální užívání delší než deset let může riziko vzniku rakoviny prsu mírně zvýšit,“ připouští soukromá gynekoložka MUDr. Dagmar Makalová. "Ovšem v poslední době jsem měla v ordinaci několik velmi mladých žen, u kterých vyšetření odhalila karcinom prsu, přestože hormonální antikoncepci nikdy nebraly,“ dodává.