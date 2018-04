Kdo nejčastěji doplácí za léky?

Jak ušetřit na doplatcích Kdo chce získat lék levněji nebo úplně bez doplatku, nezbude mu většinou než obejít několik lékáren. • Zeptejte se lékaře na doplatek

Nejlepší je už v ordinaci, kdy vám lékař lék předpisuje, zeptat se, jak velký doplatek můžete očekávat. Orientační výši doplatku by měl lékař znát. Avšak doplatky se liší v každé lékárně a mění se i v čase. • Nespoléhejte na internet

Na internetu je již několik stránek, kde je možné si vyhledat výši doplatku u konkrétního léku. Většinou jsou tu neaktuální a zavádějící údaje. • Zdá se vám doplatek moc vysoký?

Když se vám zdá doplatek vysoký, řekněte to lékaři, měl by vám předepsat plně hrazenou variantu léčby. V každé lékové skupině je alespoň jeden lék bez doplatku (výjimkou z tohoto pravidla je například antikoncepce). Levnější lék může účinkovat stejně, zvláště pokud obsahuje stejnou účinnou látku. Jeho užívání však může být méně pohodlné, bere se například častěji a podobně. • V lékárně se zeptejte, kolik vás to bude stát

Nestyďte se v lékárně před vyzvednutím léku zeptat, jak vysoký vás čeká doplatek. Můžete tam také zavolat, ale pokud budete obvolávat více lékáren, nakonec by se vám to nemuselo finančně vyplatit. • Zajímejte se o slevy, které nabízí lékárna

Už i některé lékárny nabízejí svým stálým zákazníkům věrnostní karty, díky kterým mohou získat při svých nákupech slevu na cenu léků, včetně srážky z doplatku.