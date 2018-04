Kdo jsou hypochondři a co jim je

Braňte se zbytečným obavám o zdraví Strach z vážné nemoci může člověka pronásledovat tak, že z jeho dosavadního života nezůstane kámen na kameni. Jak se nadměrným obavám o své zdraví bránit, radí psychiatr Ján Praško z Psychiatrického centra Praha. • Věřte lékařům

Poté, co vám už druhý lékař řekne, že nemáte žádnou vážnou tělesnou poruchu, přestaňte s návštěvami u dalších odborníků a nevyžadujte další ujišťování. • Nehlídejte se příliš

Nekontrolujte si bez zřejmého důvodu a neúměrně často svoje tělesné funkce, neměřte si každý den či týden teplotu nebo tlak, nezkoumejte různé části svého těla, neprohlížejte si svoji stolici ani barvu moči. • Neživte svůj strach z knih

Nevyhledávejte neustále články o zdraví ani odborné knihy z oblasti medicíny za účelem studia vlastních příznaků. Nekupujte si medicínské časopisy. • Neuzavírejte se do sebe

Setkávejte se co nejvíce s ostatními lidmi. Vyhledávejte příjemné společenské aktivity. Nestěžujte si svým přátelům a známým na své obtíže a diskuse o zdraví a nemocech omezte na nezbytné minimum. • Vyhledejte odborníka

Pokud nejste schopni se od svých obav o zdraví odtrhnout, vyhledejte dobrého psychologa nebo psychiatra. Není to ostuda.