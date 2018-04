Kdo by určitě hubnout neměl

Pokud máte disproporce

Pokud vám přebývá tuk na hýždích a chybí na prsou, vězte, že zhubnutím to nevyřešíte. Zhubnete tam, kde to nepotřebujete (prsa, obličej), a pokud naberete, tak tam, kde už tuku máte hodně (hýždě, břicho).

Pokuste se držet si váhu stabilní, třeba i v pásmu mírné nadváhy. Je to lepší než se pohybovat mezi váhou normální a obezitou.

Komu je dáno shůry

Všechny znaky včetně výšky, inteligence i váhy jsou rozloženy podle Gaussovy křivky. Tedy: padesát procent lidí je v průměru, 25 procent v podprůměru a čtvrtina v nadprůměru.

To se týká i obezity a je to jedna z příčin, proč si někteří dopřávají, co hrdlo ráčí, a jiní ne a ne zhubnout. Ale kam až to s váhou dovedeme, záleží na našem životním stylu. Pokud se vám při hubnutí váha zastaví na určitém bodu a níž to již nejde, nebojujte proti přírodě, i kdyby byla vaše váha v pásmu nadváhy.

Kdo má nadváhu a měl v anamnéze mentální anorexii či bulimii, nechť si prožije raději spokojeně život s pár kily navíc než s rizikem návratu nemoci.



Ztráty převáží nad zisky

Zvažte zisky a ztráty z hubnutí, udělejte bilanci, co převažuje. Pokud převáží ztráty, ještě pravý čas pro hubnutí nenastal. Rozhodnutí odložit hubnutí na dobu, kdy budete více motivováni, není neúspěch, ale prevence proti neúspěchu. Tento způsob hubnutí by měl být pro vás již pokusem posledním.