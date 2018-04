Sedm věcí, které nečistíte dostatečně a mohou ohrozit vaše zdraví

I když mnohé reklamy na prací prášky slibují dokonale čisté prádlo i při teplotě vody 30 °C, není to tak docela pravda. Vaše prádlo sice může vypadat čistě, ale tento prací cyklus na nízkou teplotu neničí bakterie a může naopak vést k jejich šíření.



Zvláštní hygienické zásady byste pak měli dodržovat při výskytu chřipky či jiného virového a bakteriálního onemocnění.

„Nemocný by se měl především pohybovat v uctivé vzdálenosti od zdravých členů rodiny, nepobývat s nimi dlouho v jedné místnosti. Ta by také měla být dostatečně větraná. Použité nádobí by se mělo mýt odděleně, člověk napadený infekcí by také měl rozhodně používat vlastní ručník. V textiliích se totiž virus může držet až dvanáct hodin. Samozřejmostí je také zvýšený důraz na základní hygienické návyky, jako je mytí rukou před každým jídlem,“ říká praktická lékařka Irena Sobotková z Lékařského domu Praha 7.

Kromě prádla existují i další věci, při jejichž očistě byste měli dbát zvýšené opatrnosti. Škodlivé patogeny se totiž mohou skrývat i v dalších věcech, které používáte každý den. Poradíme vám, jak udržet vaši domácnost hygienicky čistou a předejít tak nejrůznějším zdravotním komplikacím, které z nedostatečné hygieny mohou plynout.

Štětce a houbičky na kosmetické přípravky

„Kosmetické štětce nabírají kožní bakterie, kožní maz a odumřelé buňky,“ upozornila doktorka Cynthia Baileyová, certifikovaná dermatoložka z Kalifornie. Následky používání špinavého štětce na sebe nenechají dlouho čekat a obvykle se projevují podrážděním pokožky.



Výzkumníci z Loyola Marymount University v Kalifornii zjistili, že bakterie se ve štětcích na make-up velmi rychle množí, během dvou týdnů zdvojnásobí své množství. Toto množství bakterií snadno vede k ucpání pórů, skvrnám na pokožce a k některým vážným typům akné. Podle průzkumu téže studie 72 % osob, které štětce na nanášení líčidel používají, je pravidelně neumývají.

„Obecně by se štětce měly umývat každé dva až čtyři týdny,“ doporučuje dermatoložka Baileyová. Ta radí naplnit velký hrnek vodou o pokojové teplotě, přidat malé množství neparfémovaného šamponu a důkladně štětec v této vodě umýt. Posléze byste jej měli nechat úplně vyschnout na čistém ručníku.

Lůžkoviny

Poslední věcí, nad kterou budete nejspíš přemýšlet, když se po únavném dni svalíte do postele, je kolik bacilů je s vámi právě pod vaší peřinou. Pokud však vaše ložní prádlo již nějaký čas nenavštívilo pračku, můžete ohrožovat své zdraví. Studie ukazují, že lidé za rok v posteli průměrně vyprodukují až 26 litrů potu a toto teplé vlhko bakterie a plísně přímo milují.

Ložní prádlo je navíc domovem nespočetného množství nejrůznějších choroboplodných zárodků pocházejících z našich těl, kožního mazu, pylu a částeček jídla. Zvláště pokud rádi jíte v pohodlí vaší postele. Jestliže jste ještě navíc majitelem domácího mazlíčka, můžete se těšit na další záplavu nejrůznějších bakterií a nečistot.

Pokud trpíte alergiemi nebo jste citliví na prachové roztoče, delší dobu neprané lůžkoviny mohou vaše příznaky ještě zhoršovat.

„Studie ukázaly, že mnozí lidé perou ložní prádlo a polštáře maximálně jen jednou nebo dvakrát měsíčně,“ říká doktorka Dena Naderová ze společnosti MedExpress Urgent Care ve Washingtonu. Podle ní množení bakterií zabrání, když budete své ložní prádlo prát nejméně jednou týdně.

„Jako ochrana před bakteriemi, viry a plísněmi se doporučuje praní prádla v teplotě vody nad 70 °C. Ne každá textilie to však snese a bohužel ani tento postup nezaručí vymýcení všech patogenů. Proto je důležité žehlení, které díky vysokým teplotám ke sterilizaci oblečení pomáhá, podstatné je zejména u ložního prádla a kuchyňského textilu (ubrousky, utěrky), které by se současně měly prát odděleně od oblečení. Mikrobů se můžeme zbavit v sušičce, nebo sušením na intenzivním slunci,“ radí lékařka Sobotková.

Mobilní telefon

Pokud patříte mezi jedince, kteří mají svůj telefon při ruce ve dne v noci a chodí s ním i na toaletu, pak si zaděláváte na problém. Vaše ruce se totiž během dne dotýkají velkého množství věcí, na kterých ulpívají nejrůznější mikroby a dále se přenášejí na váš mobilní telefon.

Pravděpodobně nejhorším případ zamořeného telefonu se stal v roce 2012, kdy se ugandský muž nakazil virem Eboly z mobilního telefonu ukradeného z nemocnice. Podle webu LiveScience se na vašem mobilním telefonu může nacházet až desetkrát více bakterií než sedátku toalety a některé z těchto bakterií mohou vážně ohrožovat vaše zdraví.



„Na vaše ruce se může přenést zlatý stafylokok (bakterie, která způsobuje obtížně léčitelnou infekci) ze zábradlí, z potřesů rukou a tlačítek u výtahu,“ upozornila Baileyová a dodala, že tímto způsobem cestují také viry nachlazení a chřipky. Navíc špinavý mobil může způsobit výskyt akné. Baileyová navrhuje čistit každý den mobilní telefon mírně navlhčeným hadříkem z mikrovlákna nebo hadříkem určeným na čištění obrazovky počítače.

Spodní prádlo

Většina lidí si spodní prádlo mění každý den. A tak by to i mělo být.

„Spodní prádlo hromadí pot, choroboplodné zárodky a různé výměšky, nemluvě o občasných fekáliích,“ informovala doktorka Baileyová a doplnila, že spodní prádlo stejně jako vaše pokožka vyžaduje každodenní hygienu.

Bohužel praní spodního prádla při obvyklé teplotě 40 °C nezaručí, že bude hygienicky čisté. To, co opravdu zabíjí škodlivé patogeny včetně zlatého stafylokoka, je velmi horká voda. A pokud nosíte stejné spodní prádlo několik dní, můžete se těšit v lepším případě na svědění a podráždění pokožky a v tom horším na bakteriální či kvasinkové infekce. Hrozí také zánět močového měchýře.

„Hýždě a genitální oblast jsou přístavem mnoha mikroorganismů, které mohou zahrnovat minimálně zlatého stafylokoka,“ sdělila doktorka Baileyová s tím, že při nedostatečné hygieně pokožky a spodního prádla můžete skončit také s nepříjemně svědivou plísní.

Při praní spodního prádla navíc Baileová doporučuje používat speciální hypoalergenní a neparfémované prací prostředky, abyste předešli případným alergickým vyrážkám.

Lékařka Irena Sobotková dodala, že na povrchu našeho těla žije velké množství bakterií, které se samozřejmě uchytí i na oblečení.

„Problémy nastávají, pokud dojde k velkému pomnožení bakterií. Zvláště u citlivých osob - alergiků, kojenců - může dojít k podráždění pokožky, projevujícím se začervenáním a vyrážkám, v případě spodního prádla u žen tento stav může přispět k častějším vaginálním mykózám (v kombinaci se zapařením) nebo zánětům močového měchýře. Textiliemi se též mohou přenášet patogenní bakterie či viry z nemocných členů domácnosti na zdravé.“

Kuchyňské houbičky

Pravděpodobně jste slyšeli, že kuchyňská houbička, která si nevinně sedí u vašeho dřezu, v sobě ukrývá ty nejhorší patogeny z celé domácnosti. Studie z roku 2017 objevila 362 různých druhů bakterií žijících v kuchyňské houbičce, s hustotou 45 miliard na cm2. Toto množství bakterií je vážně děsivé a podle jednoho z výzkumníků této studie je těžké najít kdekoli na Zemi tolik bakterií nahuštěných na jednom místě. Bohužel ohřátí houbičky na nádobí v mikrovlnné troubě způsobí zničení jen malého množství bakterií.

Pravdou však zůstává, že většinu skutečně nebezpečných patogenů v houbičce můžete zabít teplem. Používání horké vody při mytí nádobí však nestačí. Ve skutečnosti teplá voda jen povzbudí další množení choroboplodných zárodků.

„Kuchyňské houbičky jsou opravdu dokonalým místem pro bakterie,“ tvrdí doktorka Naderová, která doporučuje měnit pravidelně houbičku na nádobí nejlépe jednou týdně. Každé tři dny byste pak měli houbičku dát na 30 vteřin do mikrovlnné trouby, nebo ji přidat s nádobím do myčky nádobí. Ekologičtější možností je používat při umývání nádobí látku z mikrovlákna, kterou můžete pravidelně prát. Zabráníte tak množení bakterií a ještě z dlouhodobého hlediska ušetříte.

Podložka na cvičení

I když se třeba nepotíte každý týden na hodině bikram jógy (cvičení v místnosti vytopené na 42°C), vaše podložka na cvičení může být díky kombinaci porézního materiálu a bosých nohou a rukou ideálním místem k množení nejrůznějších mikrobů. A pokud nemáte svoji vlastní podložku a půjčujete si ji ve studiu, výrazně zvyšujete riziko, že si domů přinesete něco opravdu nehezkého, co může ohrozit vaše zdraví.

Podle kožních lékařů přibývá pacientů, kteří cvičí jógu a následně si stěžují na různé bradavice, vyrážky a další kožní problémy.

„Hlavním patogenem na podložkách na cvičení jógy je zlatý stafylokok a různé plísně, které způsobují atletickou nohu (kožní infekce) a dermatofytózu (plísňové kožní onemocnění),“ podotýká Baileyová.

I když většina z toho, co si přinesete z podložky na cvičení, neohrožuje váš život, je podle odborníků rozhodně lepší nosit si do studia nebo tělocvičny svou vlastní podložku. Tu je pak nutné po každém cvičení omýt pomocí antibakteriálního spreje. Nejlepším přítelem bakterií je vlhkost, proto svou podložku na cvičení nechte po umytí důkladně vyschnout.

Ručníky

Pokud opakovaně používáte stejnou osušku po sprchování nebo po koupeli, nemusíte se vlastně ani mýt. Jedním z hlavních důvodů, proč bakterie milují ručníky, je vlhkost, která se na nich udržuje kvůli vlhkému vzduchu v koupelně. Bez potřebné vlhkosti se patogeny nemohou tak rychle množit a tvořit kolonie. Jedna studie z roku 2013 nalezla stopy bakterie E. coli na přibližně 25 % zkoumaných osušek.

Rozumné také není sdílení ručníku s jinou osobou, jakkoli romantické či praktické se vám to může zdát. Zavádíte tak totiž do svého těla cizí organismy, na které nejste zvyklé, což může vést k podráždění pokožky a dalším nepříjemnostem.

A jak často tedy ručníky prát? Nemusíte je nutně házet do pračky po každém použití, záleží spíše na na tom, jak často je používáte. Podle Naderové by se měly ručníky a osušky prát po třetím až čtvrtém použití. Doktorka Baileová je pak doporučuje prát jednou týdně. Jestliže se sprchujete několikrát denně a ručníky tak nemají šanci vyschnout, Baileyová radí prát je častěji.