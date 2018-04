Každý vlas dobrý

Masáž na prokrvení pokožky hlavy si může provádět každý sám. Nejúčinnější je na místech, která ukazují kresby 1-3.

Padání vlasů nepotěší dokonce ani muže, kteří jsou pyšní na to, co mají v hlavě, nikoliv na ní. Vedle dědičných dispozic má na tuto nepříjemnost vliv i roční období. Právě na podzim a také na jaře opouští vaši hlavu více než oněch "povolených" 60 až 80 vlasů denně. Jedním z důvodů může být tvrdnutí kolagenu, který pak může svírat vlasový váček podobně jako svěrací kazajka. Jenže právě tento váček zodpovídá za výživu vlasu. Ten se v takovém sevření v podstatě dusí, tím i slábne, přestává růst - a vypadává.Jako prevenci doporučují odborníci jednak speciální stimulační masáže, jednak používání přípravků obsahujících patentově chráněnou molekulu s označením aminexil, která zabraňuje tvrdnutí kolagenu.Stimulační masáž se provádí přímo na pokožce. Aktivuje krevní vlásečnice a tím zlepšuje jejich prokrvení. Při každém stlačení pokožky na temeni, v zátylku, na krku i na skráních se proudění krve zpomaluje, ovšem v okamžiku, kdy tlak pomine, proudění naopak zesílí.Šárka Brunclíková z kosmetické firmy L'Oréal doporučuje jednotlivá stlačení provádět po dobu pěti sekund, aby účinek byl co nejlepší. Za zvlášť důležitou považuje masáž na krku, protože tamní svaly nejsou tak často namáhány, takže krev zde mnohdy cirkuluje nedostatečně.