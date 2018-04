Káva po ránu vám nepomůže, nemá žádné probouzející účinky

0:33 , aktualizováno 0:33

Dáváte si po ránu šálek kávy, abyste se nastartovali? Zapomeňte na to, že by kofein měl stimulační účinky. Podle vědců z bristolské univerzity to je pouhá iluze a pravidelný ranní šálek kávy nijak nepřispívá k čilejšímu stavu po probuzení.