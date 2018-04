Kateřina Harazimová: Vybrána do soutěže Tak už začni!

Rodinný stav: zadaná

Znamení: ryba

Záliby: hudba /aktivně i pasivně), tanec, sport

Nejoblíbenější barva: modrá

Nejoblíbenější květina: kopretina

Nejoblíbenější jídlo: pizza

Nejoblíbenější kniha: Malý Princ

Nejoblíbenější hudba: rock, metal

Domácí mazlíček: nemám

Jak s vámi zahýbalo cvičení?

Zatím to funguje velmi dobře, ale byla jsem na dovolené, kde se to rozleželo. Ale doufám, že se do toho zase brzo dostanu a bude to všechno v pořádku.

Jak jste se sebou zatím spokojena?

Zatím jsem nezhubla, ale proto tu nejsem. Jsem tu,abych se jen tak celkově rozcvičila, což mi zatím jde dobře.

Opravdu se vyplatí začít?

Určitě ano a doporučuji každému, aby se nebál začít.

Zvládnete soutěž?

Ano, budu se o to velice snažit.

Už jste někdy zkoušela něco podobného (dietu, atd.)?

Ne, nikdy jsem o to neměla zájem.

Vzkaz čtenářům?

Nebojte se začít a zkuste také udělat něco pro své tělo.