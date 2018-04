Pravidelný srdeční rytmus může být u některých lidí narušen. Velice rychlému a nekoordinovanému pohybu srdečních stěn, který někdy až ohrožuje život, říkají lékaři fibrilace komor neboli komorová tachykardie. Při ní se vzruchy ve speciální vodivé tkáni srdce nešíří tak, jak by měly: místo jedné vlny podráždění jich vzniká hned několik, a to na různých místech srdečního svalu. Ty se pak různě kříží, znásobují nebo ruší a nastává zmatek. Srdce se chvěje a není schopno samo se vrátit k normální činnosti. Krevní oběh se zastaví, člověk upadne do bezvědomí, a nepovede-li se fibrilaci zrušit, nastane smrt.Není divu, že si lékaři vymysleli pro takový případ pomocníka - totiž kardioverter, což je přístroj, který mohou voperovat do pacientova těla, konkrétně pod klíční kost. Odtud se žilní cestou zavedou elektrody, jež se uchytí na určených místech vnitřní srdeční stěny, kde ihned rozpoznají sebemenší poruchy rytmu. Při případné fibrilaci srdce pak kardioverter automaticky vyšle do těchto míst elektrický šok nebo řadu impulsů, jež nepravidelné šíření vzruchů ukončí a nastolí pravidelný srdeční rytmus.