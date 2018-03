Chtěla jsem žít a ne funět do schodů, říká Kamu, která zhubla 33 kg

Zatímco její kamarádky snily o kariéře modelky nebo herečky, Kamila byla už před maturitou jasně přesvědčená, že bude kuchařka. Je prý dost tvrdohlavá a nemá ráda, když jí někdo říká, co má dělat.



„Když na mě na praxi nějaký nadřízený řval, ať ty brambory loupu pořádně, zavřela jsem oči a viděla jsem se někde v malé restauraci, kde si budu dělat všechno po svém a jíst, co chci a kdy chci, protože budu majitelka a šéfkuchařka,“ říká se smíchem nápadná dívka, která předloni zaujala jako hlavní aktérka televizní cooking show Kamu ve Vietnamu a nedávno také coby autorka výpravné Nejbarevnější kuchařky.

Při pohledu na okatou štíhlou dlouhovlásku s potetovaným tělem, která je mimo jiné „královnou sociálních sítí“, sotva uvěříte, že ještě před pár lety patřila spíš mezi boubelky a nosila šaty o několik velikostí větší než dnes. Odjakživa totiž ráda jí...

Jaký jste měla v dětství vztah k jídlu?

Strašně pozitivní. Byla jsem šíleně mlsná a jídlo si užívala od narození. Ve školce i ve škole jsem dojídala po spolužácích a chodila si přidávat, a to i žemlovku a dršťkovou polívku. Takže spíš mě maminka musela hodně krotit, protože jsem měla tendence přibírat. Naštěstí jsem tehdy hodně sportovala, dělala jsem tanec a lyžování na závodní úrovni, takže jsem všechno dokázala spálit.

Kamila Rundusová Kuchařka, blogerka, cestovatelka



Narodila se 6. února 1990 v Praze.



Vystudovala střední hotelovou školu v Praze.

Vařila na Novém Zélandě, v Austrálii, v Anglii u Jamie Olivera, ve Vietnamu a jinde na světě.



Na Facebooku ji najdete jako Kamu´s Mise en Place.



Její tipy na hubnutí, vaření nebo cestování jsou také na Instagramu @chefkamu a YouTube: KORU Kamu RobiNe.

Vydala knihu receptů s názvem Nejbarevnější kuchařka.

Ale coby dospívající dívka jste už měla slušnou nadváhu. Co jste tehdy jedla?

Strašný věci! Rohlíky, hermelínový salát a poličan. Vyrůstali jsme v tom, nikdo nám neříkal, že je to nezdravé a že bychom to neměli jíst. Dneska, když to vidím někde za pultem, je mi těžko. Jo a smažený sýr. To bylo moje nejoblíbenější jídlo na světě. A vlastně tak trochu pořád je, i když to je hodně sváteční kocovinová záležitost...

Jak jste se tehdy cítila ve svém těle?

Tenkrát jsem to vůbec neřešila. Měla jsem kluka, kterému moje nadváha nevadila, ba ji měl docela rád. Ve škole jsem byla „kápo“ i s těmi kily navíc, a tak jsem byla v pohodě. Ale těsně po maturitě, po rozchodu s mým klukem, jsem se při pohledu do zrcadla začala úplně nesnášet.

Rozhodla jste se, že zhubnete. Jak to přišlo?

Jako kdyby do mě uhodil blesk. Prostě jsem si řekla, že takhle dál ne a že s tím něco musím udělat. Chtěla jsem se mít ráda a nevybírat oblečení podle toho, co mi je a v čem nevypadám tak tlustě, ale podle toho, co se mi líbí.

Kamila Rundusová před osmi lety a 33 kilogramy a dnes.

Šla jste se poradit s odborníky, nebo jste začala sama?

Na Slevomatu jsem tenkrát našla vstupní prohlídku u dietoložky. Najela se mnou na jídelníček a pomohla mi dozvědět se o jídle a jeho hodnotách všechno, co jsem potřebovala pro hubnutí.

Co jste změnila?

Úplně všechno. Začala jsem jíst pětkrát denně po menších porcích, vynechala bílé pečivo, všechno smažené, rafinované cukry a zkrátka a jednoduše začala žít zdravě. Taky jsem se vrátila k tanci a začala jsem trénovat malé děti ve street dance. Trénink byl pětkrát týdně dvě tři hodiny denně, takže to šlo samo. Vyběhla jsem každé schody, které jsem potkala, a hýbala se, jak jen to bylo možné. Jsem přesvědčená o tom, že pohyb a jídlo jdou ruku v ruce.

A co pro vás bylo při hubnutí nejhorší?

Chyběly mi brambůrky a alkohol. Byla jsem mladá, a tak bylo normální chodit na pivko k přehradě a zajídat to hranolkama. To mě vždycky bavilo. Najednou voda a nakrájená mrkev!

Je to krásný pocit, když ze sebe sundáte všechnu tu zátěž a najednou můžete fungovat na 100%.

Kolik jste shodila?

Já vlastně hubnu těch osm let až doteď v kuse. Po maturitě to bylo 20 kilo a posledních 12 kilo jsem zhubla až za poslední rok.

Při své profesi jste to asi neměla moc jednoduché. Kuchaři přece mívají sklony přibírat.

Já myslím, že tohle je hodně individuální. Někteří kuchaři v práci vůbec nejedí, spíš pijí a kouří. A naopak jíní jsou vypapaní, protože pořád ochutnávají, ujídají. To je stejné, jako když přijdete do kanceláře. Sedí tam jak hubené, tak silnější holky. Já začala přemýšlet jinak hlavně proto, že jsem chtěla cestovat a cítit se při ucházení se o novou práci a nový život dobře.

Před lety holdovala hranolkům a pivku, dnes si Kamila zajde raději na něco lehčího a zdravějšího.

Jak si držíte figuru a jak dnes vypadá váš jídelníček?

No, já pořád makám. Nic není zadarmo a co teprve u člověka jako já! Je na mně vidět každý plátek sýra, takže musím být hodně opatrná a hodně se hlídat. Chodím třikrát týdně do fitka, jím zdravě, omezuju živočišné produkty a maso obecně, jím spoustu zeleniny a luštěnin a hlavně mám zdravého a pozitivního ducha. To je hlavní klíč k úspěchu.

Co radíte těm, kdo mají takovou proměnu teprve před sebou?

Nepřestávat a věřit si. Někdy je to strašně těžké a člověk, když přijde domů z práce, by tu ledničku občas fakt nejradši vybílil. Ale radši se nadechněte, udělejte pro sebe něco milého, zacvičte si, pak si nakrájejte na talíř mrkev a namáčejte ji do hummusu, místo abyste si dali čokoládu a křupky. A zkrátka žijte. Je to krásný pocit, když ze sebe sundáte všechnu tu zátěž a najednou můžete fungovat na 100 %. Nefunět do schodů a cítit se skvěle. Užívat si naplno svou rodinu a hlavně být tu pro ně dlouho! Protože nejvíc se to všechno odrazí na vašem zdraví. Nejenom srdce vám bude děkovat. Je to běh na dlouhou trať, ale zatraceně se vyplatí.