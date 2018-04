Kamaráda zcela ovládl alkohol, dokonce bil svou manželku

Manželka se mého kamaráda napřed snažila z alkoholismu dostat. Pokoušela se mu pomoct, ale Hynkovi alkohol poskytl zapomnění na všechno, co ho trápilo, a byl zprvu spokojený.

Za nějaký čas to ovšem s alkoholem začal přehánět a to hodně. Každý večer chodil do hospody a vracel se až nad ránem. Krom toho ještě tajně nasával v práci. Jeho manželka z toho byla zoufalá, doporučovala mu, ať jde na léčení, ale on o tom nechtěl ani slyšet.

Vždycky jí pár vrazil

Postupem času se to ale začalo zhoršovat. Když byl opilý, začal svou manželku bít. Vždycky, když byl v ráži, jí "pár" vrazil. Snažila se ho uklidnit, brečela, prosila, nic nepomohlo a stejně dostala. Zašlo to až tak daleko, že se mu začala schovávat, stavět barikády, nebo utíkala z domu, když se vrátil z hospody. Několikrát se dokonce stalo, že jí ukradl nějaké peníze z peněženky.

Navíc měli malou dcerku a manželka se začala bát, že ublíží i jí. Znovu a znovu se ho snažila přesvědčit, aby se šel léčit, nebo pití omezil, ale pokaždé se jí vysmál a ignoroval ji. Začala vyhrožovat, že i s dcerkou odejde a že je už nikdy neuvidí, ale ani to nezabralo.

Za nějakou dobu to už jeho manželka nevydržela a našla si přítele. Jednoho dne zavolala na svého opilého manžela policii a ta ho odvezla na záchytku. Ona sbalila věci, vzala dceru a byly pryč. Po návratu ze záchytky je hledal, ale manželka mu do telefonu řekla, že se chce rozvést. Asi do roka už nebyli manželé.

Z hospody ho tahali

Hynek byl ale dál nemocný a pokaždé ho museli tahat z hospody kamarádi nebo policie. Bylo hrozné se dívat na to, jak si ničí život. Já i další jeho kamarádi jsme ho přemlouvali, ať se jde opravdu léčit, že to není normální. Nikdy nás ale neposlechl a říkal, že je v pořádku.



Zanedlouho ale začal mít z alkoholu zdravotní potíže, několikrát zvracel a začal se o sebe bát. S těmito obtížemi přišel za svou doktorkou, která mu řekla, že při tomhle životním stylu (alkohol a cigarety) vydrží ještě asi tak 4 roky a je po něm.

Půl roku v léčebně

Těžko říct, jestli to řekla jen aby ho postrašila, nebo jestli to bylo tak vážné, ale po tomhle se stal zázrak. Sám se přihlásil do poradny a na léčení alkoholismu.

Léčí se už asi půl roku, ale pořád má ještě malé nutkání se napít, takže v léčení zůstává. Ale já doufám, že se uzdraví, a moc mu přeju, aby byl i bez alkoholu konečně šťastný.