K největším rizikům patří kouření

• Věk

Riziko vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku vzrůstá spolu s věkem. Nemoc je výrazně častější u lidí padesáti let a pravděpodobnost, že ji máte (nebo budete mít) vzrůstá s každým desetiletím v řádu desítek procent. Nicméně kolorektální karcinom byl prokázán také u výrazně mladších pacientů.

• Pohlaví

Ve světě obecně platí - u žen je pravděpodobnost výskytu kolorektálního karcinomu větší než u mužů. V České republice však častěji onemocní muži. Je to způsobeno především častější nadměrnou konzumací piva, která riziko výskytu rakoviny výrazně zvyšuje.

• Polypy

Polypy jsou nerakovinné výrůstky na vnitřní straně střev. Jejich výskyt může být provázen stejnými (nebo podobnými) příznaky jako rakovina. Přestože jsou vcelku běžné u lidí starších 50 let, polyp, který se nazývá adenoma, zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku o desítky procent. Někdy je dokonce označován jako první fáze rakoviny.

• Osobní historie

Jakákoli rakovina jiného orgánu zvyšuje pravděpodobnost výskytu kolorektálního karcinomu. Stejně tak již jednou úspěšně vyléčená rakovina tlustého střeva nebo konečníku znamená, že jste v rizikové skupině a že se u vás rakovina může kdykoli znovu projevit. V tomto případě je zvlášť důležité pravidelně podstupovat vyšetření na okultní krvácení, ale i na jiné druhy rakoviny. Riziko rakoviny tlustého střeva a konečníku také zvyšují časté záněty a jiná onemocnění tlustého střeva nebo konečníku.

• Rodinná historie

Rodiče, sourozenci, ale i vzdálení příbuzní, kteří onemocněli rakovinou tlustého střeva nebo konečníku, zvyšují pravděpodobnost, že se u vás tato nemoc vyskytne. Pokud měl jakýkoli člen vaší rodiny s kolorektálním karcinomem potíže, je potřeba to říci praktickému lékaři a nechat se pravidelně testovat - bez ohledu na věk! V takovém případě platí test zdravotní pojišťovny i lidem mladším padesáti let.

• Strava

Tučné jídlo zvyšuje riziko vzniku kolorektálního karcinomu. Naopak vláknina a mléčné výrobky slouží jako vhodná prevence.

• Životní styl

Pokud kouříte, pijete nadměrně alkohol nebo pokud máte nedostatek pohybu, vystavujete se nebezpečí onemocnění rakovinou tlustého střeva nebo konečníku. Stejně tak nebezpečná může být nadváha.

• Cukrovka

Lidé s cukrovkou mají o 30 až 40% vyšší riziko onemocnění rakovinou tlustého střeva a konečníku než zdraví lidé.

To, že patříte do jedné nebo více rizikových skupin neznamená, že máte nebo budete mít rakovinu tlustého střeva a konečníku. Na druhou stranu to ale znamená, že riziko je u vás několikanásobně vyšší než u lidí, kteří nesplňují žádnou z výše uvedených podmínek. Nejlépe je poradit se s lékařem. Především v otázce stravy a životního stylu lze proti rakovině tlustého střeva účinně bojovat.