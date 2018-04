Bojovala s rakovinou a přibrala 35 kilo, teď se Zuzaně podařilo zhubnout

Osmadvacetiletá Zuzana Wedlová ze Srubce u Českých Budějovic nebyla nikdy extrémně silná. Po porodu dnes šestileté dcery Natálky měla 70 kilo, ale z finančních důvodů musela začít šetřit hlavně na jídle, takže přes den byla o hladu a na noc jedla rohlíky a chleba. To mělo za následek postupné přibírání.

V roce 2013 navíc Zuzaně diagnostikovali rakovinu lymfatických uzlin v mezihrudí a musela absolvovat ozařování. V té době ztloustla nejvíce. Mnoha lidem o své nemoci neřekla, protože jim nechtěla dělat starosti. Psychické potíže pak řešila právě jídlem, dokázala sníst i 10 kuřecích stehen najednou. Přibrala 35 kilo a ručička na váze se zastavila na 115 kilogramech při výšce 168 centimetrů.

Poté sice díky DVD se cvičením Hanky Kynychové zhubla 20 kilo, ale následným přejídáním je nabrala zpět. Před ostatními jí sice přes den zdravě, večer se ovšem přejídá.

Špatná psychika Zuzaně škodí

Zuzana Při 168 centimetrech vážila 107 kilogramů.

Za čtyři měsíce zhubla 7 kilo tuku. V pase má minus 6 centimetrů.

Navenek dělá silnou, ale vevnitř je, jak sama říká, stříška z karet, která se hroutí. Předstírání hrdinství ji vyčerpává, jídlem pak dobíjí energii. I přesto, že v manželství je šťastná, o manželových citech pochybuje. Psycholožka Laura Janáčková proto Zuzaně vysvětlí, že si musí především uvědomit svou vlastní hodnotu.

S manželem Bartošem jsou spolu 10 let a on je její velkou oporou. Zdá se jí však nespravedlivé, že zatímco ona bojuje s váhou, on je hubený jako v době, kdy se poznali. Zuzana s úsměvem říká, že to bylo před 45 kily. Motivací zhubnout je zejména její dcera, se kterou si kvůli nevalné kondici a častému zadýchávání nemůže hrát tak, jak by chtěla. Chce opět vrátit i společné rodinné chvíle, kdy všichni sportovali.

Jízda na kole, na bruslích, několikakilometrové túry, to jí obohacovalo život. Od té doby, co má kila navíc, se sportovat stydí. Vyhýbá se i společnosti, i když v minulosti s manželem nevynechali žádnou zábavu.

Pokud se s někým setká, jsou to jen nejbližší přátelé, před kterými se nestydí. „Mám problém hlavně v duši. Cítím se zkrátka blbě. Nechodím mezi lidi, stydím se. Řeknu manželovi, ať jde do kina sám, doma pak brečím. Jsem z toho nešťastná.“

Uzeniny jsou rizikové jako cigarety

Nejen kvůli psychickým potížím, ale také ze zdravotního důvodu se rozhodli odborníci Jste to, co jíte mladé mamince pomoci. „Zuzka prodělala onkologické onemocnění, ze kterého se naštěstí dostala. Nenastolila však žádné režimové změny, aby se onemocnění nevrátilo zpátky. Přitom uzeniny, které tak ráda konzumuje, byly zařazeny z hlediska rizika onkologických onemocnění do stejné skupiny jako cigarety,“ uvedl výživový specialista Petr Havlíček.



Celý tým navštívil mladou maminku doma a při šokové metodě jí na stůl hrůzy vyskládal všechno jídlo, které za týden snědla. Kromě jednoho jablka se tam objevily samé nekvalitní potraviny - polotovary, smažené jídlo, uzeniny, sladkosti, limonády a další nezdravé nechutnosti. „Vybojovala jste si život a dáváte si rány, které vašemu zdraví nepomáhají,“ vysvětlila jí psycholožka Laura Janáčková.

Zuzana si tak díky odborníkům uvědomila, že nejde jen o hubnutí. „Teď vím, že si musím nejdříve opravit svoji duši, že ta je nejvíce rozbitá,“ svěřila se a s odhodláním se pustila do celkové proměny.

Zdravé vaření a sport 6krát týdně

Od výživového specialisty Petra Havlíčka dostala návod na nový stravovací režim. Nově tak nebude připravovat jídlo z mražený polotovarů, ale z čerstvé zeleniny, celozrnných těstovin, rýže, rybí prsty nahradí čerstvými rybami, libovým masem a nově také přidá do svého jídelníčku nesladké mléčné výrobky, oříšky, více ovoce nebo třeba luštěniny.

Kromě toho musí Zuzana zapracovat i na své kondici, ta je v současné době katastrofální. I když dříve sportovala, od nemoci se přestala úplně hýbat. Jejím cílem je s manželem ujet na kolech 50 kilometrů.

Se cvičením jí hned od začátku pomáhala její sestra Mirka, která s ní 2krát týdně začala jezdit na kole a 4krát týdně navštívila posilovnu. Další doporučení, jak se správně hýbat, dostala i od fitness trenérky Hanky Kynychové, s kterou si společně zacvičily.

Zuzana si změnu režimu vzala k srdci, ale někdy to přeháněla až moc, dokonce z cvičení dostala svalovou horečku. Odborníci ji tak v polovině snažení upozornili, aby to nepřeháněla a raději vše dodržovala podle doporučení.

Že je Zuzka opravdu poctivá, se přesvědčil tým Jste to, co jíte i při přepadovce, která proběhla na prodlouženém víkendu ve vinných sklípcích. Ani tady ji nenachytali, mladá maminka si nedala žádné víno, ale i tak si dovolenou užila.



Sedm kilo dole a hubne dál

Příště uvidíte V posledním díle pořadu Jste to, co jíte budou hubnout dvě sestry a jejich kamarádka, se kterou se znají od dětství. Jak si poradí s přebytečnými kilogramy, se dozvíte 24. dubna ve 21:30 na TV Prima.

Čtyřměsíční snažení se nakonec Zuzaně vyplatilo, i když nehubla tolik, kolik by si představovala. „Důležité je, že se jí změnila psychika a je mnohem šťastnější a spokojenější,“ dodala psycholožka Laura Janáčková.

Celkově shodila Zuzana 7 kilogramů tuku a tréninkem si zformovala postavu. V pořádku má i zdravotní výsledky. Navíc i dva měsíce po natáčení dodržuje zdravý životní styl a shodila další 3 kila.