Lenka byla bez přítele a závislá na čokoládě, přesto shodila 12 kilo

Lenka se s nadváhou potýká od svých 16 let. Ačkoli se snaží jíst zdravě, moc jí to nejde. Také proto, že si vaří hodně jídlo dopředu, pak si pokrmy zamrazí a jí je třeba i tři týdny. Navíc velkou část jejího jídelníčku tvoří sladké.

Postava jako hruška

Lenka trpí lupénkou, špatně fungujícím lymfatickým systémem a speciálním typem genoidní (hruškovité) postavy. Proto je nutné, aby cvičila ve speciální výstroji.

Lenka Na začátku hubnutí vážila 86 kilogramů. Za tři měsíce zhubla 12 kilogramů. V pase shodila 20 centimetrů a přes boky má minus 10 centimetrů.

Žije sama, jen se svým psem, labradorem, s nímž chodí na procházky. To je ovšem prakticky jediný pohyb, který vykonává.

Palce jí drží maminka a sestra, která měla v mládí s jídlem opačný problém - nemohla vůbec přibrat. Možná i proto chtěla Lenka rodičům udělat radost, nedělala problémy a jídlo si doslova zamilovala.

Závislost na čokoládě

"Tajně jím čokoládu a myslím si, že si nemůžu najít partnera, protože jsem silná," svěřuje se Lenka. Váží 86 kilo, z toho 33 kilogramů tvoří tuk. Přes břicho má 110 centimetrů a přes boky dokonce 124.

"Sladké u mě doma nikdy dlouho nevydrží. Nestalo se, abych měla doma sladkosti víc než týden. A když doma nic není, tak jdu na procházku a cestou si koupím čokoládu. A když už je všude zavřeno, tak zajdu na benzinku. Když jsem smutná, tak tu čokoládu prostě jím. V lese, tajně."

Několikrát se jí sice podařilo zhubnout, ale pak zase všechno nabrala nazpátek, a dokonce i pár kilo navrch. "Postupně přibírám. Takže třeba za 10 let budu mít 120 kilo," říká Lenka.

Tloustnutí ze stresu?

Její sestra na Lenku prozradila, že si kromě sladkého dopřává i párky, bagety, koláče.

Lenka soudí, že její závislost na čokoládách pramení ze stresu, za který mohou chlapi. Když ji některý opouští, obklopí se čokoládou. "Čokoládový sex!" konstatuje výživový specialista Petr Havlíček.

Lepší čerstvé než zamražené

Při kontrole lednice pak doktorka Kateřina Cajthamlová objeví i zmraženou brokolicovou polévku s ovesnými vločkami. Lenka ji tam má 14 dní. A nevidí v tom nic špatného. V ledničce má třeba i kuskus se zeleninou.

"Příprava kuskusu trvá pět minut. Prosím vás, vařte a jezte čerstvé jídlo. Pokud rozmrazíme, vaříme, zmrazíme, rozvaříme, ohříváme, jíme, tak dostaneme jídlo, které má sice stejnou energetickou hodnotu, ale s důležitými živinami se můžeme rozloučit," vysvětluje Kateřina.

Při kontrole dalších jídel Lenka zjistí, že při nákupu vůbec nekontroluje složení potravin. Například na vakuovaném lososu je upozornění, že nepříznivě ovlivňuje pozornost dětí.

Moc cukru a tuku

Lenka má přitom už 25 let lupénku a také imunitní problémy. "Takže pro vás je zásadní znát přesně suroviny, které dáváte do svého jídla. Protože všechno, co tady máte, může být postupně alergen," vysvětluje Kateřina.

Petr dodává, že veškeré potraviny, které mohou nějakým způsobem zasahovat imunitní systém, mohou přispívat ke zhoršení lupénky. "I většina mých klientů potvrzuje, že ve chvíli, kdy přejdou na stravu bez chemických alergenů, bez chemických aditiv, se jejich zdravotní stav zlepší."

Kateřina kritizuje i Lenčinu zálibu v čajových nápojích, které jsou spíše cukerným roztokem. A další má velký podíl aroma.

"Takže u vás je hodně cukru, hodně soli, hodně aromat. Začíná to vypadat, že bychom tady měli celkem velký prostor na změnu," říká Kateřina.

Poznamenaný čich

Ke stolu hrůzy přistupuje Lenka se zavázanýma očima. A úplně se jí z toho zápachu udělá špatně.

"Její způsob stravování ji už poznamenal tak, že se jí otupil čich. Nepoznala jedinou potravinu a výrazně se pletla. Třeba česnečka, která je svým aroma velice specifická, tu Lenka vůbec už nedokázala zařadit, co by to mohlo být," konstatuje Petr.

Lenku stůl hrůzy nemile překvapil. Myslela si, že jí aspoň trochu slušně. "Jsou tady i dobré potraviny, ale je jich strašně málo," dodává Petr, podle něhož ještě Lenka v první části dne jí docela dobře, ale večer se nacpe nezdravým jídlem. Moc tuků a moc cukrů.

"Máte tak 15 až 20 kila tuku v těle navíc. Taky vám to už pomaleji spaluje, to znamená, že ty základní životní funkce si již berou o trošku méně energie, než se počítalo. Protože jíte málo základních živin a tělo se na to muselo adaptovat," vysvětluje Petr.

Nízká tělesná zdatnost

Lenčina tělesná zdatnost je na hranici průměru až podprůměru. Ale má dobré vyhlídky s tím něco udělat.

"A důležité je to, že bez správného paliva to nepůjde a zatím toho správného paliva opravdu moc nemáte," poznamenává Kateřina Cajthamlová těsně před tím, než Petr Havlíček předá Lence návod na novou životosprávu.

Vyšetření před hubnutím

Kvůli specifické stavbě těla musí Lenka podstoupit speciální vyšetření, než začne cvičit. Ukáže se, že Lenka, která má typicky hruškovitou postavu, má poruchu lymfatického systému.

Doktor René Vlasák vysvětluje, že typy žen, jako je Lenka, hubnou v obličeji, v prsou, ale v problémových partiích nikoli.

Trenér Martin ukázal Lence pár vhodných cviků, ale jako nejvhodnější terapii jí doporučil "obyčejnou" chůzi.

Čokoládu prý už nechce

Lenčina matka popisuje, jak se její dcera snaží a dodržuje vše, co dostala v hubnoucím návodu. "Na čokoládu už chuť nemám a nechci se k ní ani vracet," pochvaluje si Lenka.

Její matka si myslí, že Lence stouplo sebevědomí natolik, že by si už mohla najít i partnera. "To bych byla ráda, aby nebyla sama," říká.

Petr s Lenkou vyrazili na nákup. A Petr si to zamířil k čokoládám. Přesvědčí se, že pro Lenku jsou už čokolády minulostí.

Petr doporučí Lence, jak vybírat správné těstoviny. A taky si je hned uvaří s kuchařem Robertem. Nechybí dostatek zeleniny a mořské plody.

Pravidelné cvičení

Po pěti týdnech hubnutí Lenka právě cvičí. A jde jí to, dokonce i správně dýchá.

"Myslím si, že jídelníček dodržuju správně. Dřív jsem stravování tak neřešila, ale teď ano. Nakoupím, navážím, třeba maso si nachystám do takových porcí a pak jen sáhnu na ten jeden balíček a vím, že to je ta má porce," popisuje Lenka.

I když to s hubnutím jde dobře, Lenka je pořád sama. Ale věří ve šťastný konec.

Lenka je překvapená, že zvyšuje přísun energie, a přesto hubne. Aktuálně má 77 kilo, takže se už zbavila devíti kilogramů. Tuku ubylo šest kilo, v pase minus 8 centimetrů, přes boky šest.

Co příště Hubnutí dvou nerozlučných kamarádek Eva Fridrichová váží 107 kilo a její kamarádka Petra Václavíková 85. I když se obě potýkají s kily navíc, u každé je příčina někde jinde. Zatímco Eva miluje sladké, Petra si nedokáže život představit bez masa. Navíc jí Petra prakticky pořád, ale Eva ve stresu na jídlo úplně zapomíná. Podaří se kamarádkám zhubnout? A jaký si na sebe ušily bič v případě neúspěchu? Držte jim palce ve čtvrtek 31. května od 21:20 na Prima family.

Také v zaměstnání postupuje Lenka s jídlem tak, jak má. "Tady v práci mě všichni podporujou, fandí mi, ptají se," říká. Chybí jí jen její rodina, kterou by založila se svým partnerem.

Konec? Nikoli, jen apríl

Přepadovka vyšla zrovna na 1. dubna, tak se toho snaží Kateřina Cajthamlová využít. Hraje, že hubnutí jde špatně, a že s ní tedy skončí.

Lenka je z toho úplně vyděšená. Záhy jí ovšem Kateřina prozradí, že je apríl. A posléze se pokusí s Lenkou domluvit na rozhovoru o tom, proč se pořád necítí dobře. Je to pořád kvůli tomu, že je bez partnera.

"Vy na toho chlapa totiž nemáte žádný prostor. Vy všechno děláte pořád stejně. Já jsem myslela, že někam vyrazíte, něco podniknete… Nebo se začnete jinak oblékat," říká Kateřina.

Minus 12 kilo

Lenka se nakonec rozhodne svůj život změnit a začne účesem. V kadeřnickém salonu jí zesvětlí vlasy. Rázem vypadá mladší, milejší a přístupnější.

Nakonec přicházejí na řadu výsledky po třech měsících. Lenka zhubla 12 kilo, přičemž 10 kilo z toho je tuk. Přes břicho má o 20 centimetrů méně, přes boky o 10 centimetrů.

"Velice příjemné, 74 kilo jsem neměla už velmi dlouho," říká spokojená Lenka. Petr Havlíček má pro ni jedno překvapení - muzikál. A to si ještě mohla popovídat s Václavem Noidem Bártou a Ondřejem Brzobohatým.